12 грудня у Лос-Анджелесі відбулась прем'єра фільму Джорджа Клуні "Ніжний бар". Виконавець головної ролі – Бен Аффлек не проігнорував важливу подію та з'явився на червоній доріжці.
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Коханого традиційно підтримала Дженніфер Лопес, яка позувала разом з актором. Закохані демонстрували теплі почуття та багато обіймалися.
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото Getty Images
Образ Дженніфер Лопес
Знаменита виконавиця для чергового світського виходу обрала ніжний look. Вона позувала перед камерами у блакитній сукні довжини максі від ліванського дизайнера Elie Saab з напівпрозорою спідницею.
Фігуру співачки підкреслив блискучий пояс. Зірка доповнила образ елегантними деталями – білим клатчем від Tyler Ellis та сережками-підвісками.
Стилісти зібрали волосся Дженніфер Лопес у високий кінський хвіст, а візажисти підкреслили риси обличчя макіяжем з акцентом на очах.
Дженніфер Лопес / Фото Getty Images
Офіційні виходи зіркової пари
- Вперше Джей Ло і Бен Аффлек вийшли у світ як пара на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю.
- Згодом закохані з'явилися на Met Gala 2021, де Дженніфер Лопес приголомшила ковбойським образом.
- У жовтні артистка підтримала Бена Аффлека на прем'єрі фільму "Остання дуель" та вийшла з ним на червону доріжку.