За перемогу в 2 сезоні "Маски" боролися Мухомор, Жирафа та Скандал. Однак лише один учасник здобув омріяну статуетку та звання переможця.

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За крок до перемоги маску зняв меланхолійний і самотній Мухомор. Під цим костюм ховався співак Олег Кензов. В образі Скандалу на сцену "Маски" виходила Оля Цибульська. Коли маску зняла Жирафа, то судді були приголомшені, адже вони зовсім не очікували побачити MELOVIN!

Неабияк здивований був Дзідзьо, адже він був "закоханий" в Жирафу і всім серцем вболівав за цю учасницю.



MELOVIN – переможець шоу "Маска" / Фото пресслужби

MELOVIN про перемогу в "Масці-2"

MELOVIN ексклюзивно для читачів Showbiz 24 розповів, що найскладніше під час участі в "Масці" було змінювати голоси. Однак йому пощастило, що були викладачі, разом з якими працював над вокалом. Він подружився з ними, було дуже приємно працювати разом, постійно приносив їм смаколики.

Я розумію, що змінювати голоси – це ніби змінювати стать на одну секунду, але фізично не бажати цього. Ментально треба було змінити тембр під Шер або Аллу Пугачову. І зробити це так, щоб сплутати всіх експертів шоу,

– поділився переможець.



MELOVIN – переможець шоу "Маска" / Фото пресслужби

Артист додав, що внутрішньо зміна пісні ніяк його не змінила, бо в караоке він часто співає з друзями або в Карпатах, дорогою куди в автомобілі грає величезна колонка: "Ми співали, я змінював голоси, можу пародіювати багатьох артистів. Це не викликало страху, але викликало професійну мету – зробити це круто. У мене була мета не просто зробити пародію, а ввімкнути у своїх зв'язках якісь такі акценти, які мені нагадають Шер і всі скажуть: "Це не MELOVIN".

Образи Жирафи на "Масці" / Фото пресслужби