БЕZ ОБМЕЖЕНЬ заспівали в київському метро: "Вдячні нашим захисникам"

Український колектив БЕZ ОБМЕЖЕНЬ заспівав у київському метро для людей, які переховуються там від вибухів. Сергій Танчинець наживо виконав пісню "Вільні люди".

Рокери влаштували акустичний концерт просто посеред платформи станції "Дорогожичи". Вони заспівали для тих, хто багато часу проводить у метрополітені, ховаючись від обстрілів з боку окупантів.

Актуально Київ взяти нереально, – Тарас Тополя про місто-фортецю і тероборону в ексклюзивному інтерв'ю

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ виступили в київському метро

Сергій Танчинець та ударник гурту – Олексій Бережний зіграли на гітарах й заспівали мотиваційний трек "Вільні люди". Нагадаємо, на початку війни колектив випустив новий кліп на цю пісню, в якому зібрав кадри війни та мрії про мирне майбутнє.

Вдячні нашим захисникам, що маємо таку можливість. А також висловлюємо величезну подяку працівникам київського метрополітену за те, що ви дбаєте про людей та оберігаєте їх,

– написали музиканти під відео.

Виступ БЕZ ОБМЕЖЕНЬ у метро Києва: дивіться відео онлайн

Зауважимо, під час війни в Україні артисти не припиняють презентувати нові пісні. Вони присвячені нашій країні та її героям, які щодня віддають життя за вільне та мирне майбутнє. Які пісні музиканти випустили останніми тижнями – дізнавайтеся за посиланням.