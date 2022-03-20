Рокери влаштували акустичний концерт просто посеред платформи станції "Дорогожичи". Вони заспівали для тих, хто багато часу проводить у метрополітені, ховаючись від обстрілів з боку окупантів.

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БЕZ ОБМЕЖЕНЬ виступили в київському метро

Сергій Танчинець та ударник гурту – Олексій Бережний зіграли на гітарах й заспівали мотиваційний трек "Вільні люди". Нагадаємо, на початку війни колектив випустив новий кліп на цю пісню, в якому зібрав кадри війни та мрії про мирне майбутнє.

Вдячні нашим захисникам, що маємо таку можливість. А також висловлюємо величезну подяку працівникам київського метрополітену за те, що ви дбаєте про людей та оберігаєте їх,

– написали музиканти під відео.

Виступ БЕZ ОБМЕЖЕНЬ у метро Києва: дивіться відео онлайн

Зауважимо, під час війни в Україні артисти не припиняють презентувати нові пісні. Вони присвячені нашій країні та її героям, які щодня віддають життя за вільне та мирне майбутнє. Які пісні музиканти випустили останніми тижнями – дізнавайтеся за посиланням.