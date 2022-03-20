Рокеры устроили акустический концерт прямо посреди платформы станции "Дорогожичи". Они спели для тех, кто много времени проводит в метрополитене, скрываясь от обстрелов со стороны оккупантов.

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БЕZ ОБМЕЖЕНЬ выступили в киевском метро

Сергей Танчинец и ударник группы – Алексей Бережной сыграли на гитарах и спели мотивационный трек "Вільні люди". Напомним, в начале войны коллектив выпустил новый клип на эту песню , в котором собрал кадры войны и мечты о мирном будущем.

Благодарим наших защитников, что имеем такую ​​возможность. А также выражаем огромное спасибо работникам киевского метрополитена за то, что вы заботитесь о людях и оберегаете их,

– написали музыканты под видео.

Выступление БЕZ ОБМЕЖЕНЬ в метро Киева: смотрите видео онлайн