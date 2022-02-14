Эксклюзивно для читателей 24 канала танцовщица призналась, как чувствует себя, когда расстается с Александром даже на день. А мужчина рассказал, какие традиции есть в их семье перед сном.

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Екатерина Кухар о любимом

Поскольку Екатерина и Александр работают вместе, то вдвоем проводят 24 часа в сутки. Для некоторых пар – это испытание, однако Кухар и Стоянов совсем не устают друг от друга. Прима-балерина призналась, что она "без Стоянова, как без рук".



Екатерина Кухар и Александр Стоянов / Фото из инстаграма примы-балерины

"Помню, 2 года назад он улетел из Бельгии в США, а мне на день нужно было вернуться в Киев, потому что были дела. А уж потом должна была лететь к Александру. И у меня сразу начались проблемы. В аэропорту потеряла чемодан, а я сама не знаю, как решить этот вопрос. Вроде взрослая девушка и знаю все нюансы, но все равно чувствую себя неуверенно. Потому что Саша всегда все вопросы берет на себя и защищает меня от проблем", – поделилась Екатерина.

Стоит мне куда-то отъехать, сразу звонок: "Любимый, ты где?"

– с улыбкой добавил Стоянов.

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Какие традиции есть в семье Кухар и Стоянова перед сном

Екатерина призналась, что она вообще не может заснуть без любимого. Поскольку супруги много гастролирует, часто находится в разных часовых поясах, то это отражается на сне.



Екатерина Кухар и Александр Стоянов / Фото из инстаграма примы-балерины

"Правда, иногда и рядом с ним трудно заснуть. Это если Стоянов о чем-то переживает, составляет график гастролей (США, Франция, Польша и др), решает какие-то вопросы с декорациями, составом артистов, афишами и тому подобное. Я очень чувствую его умственную работу, волнение", – призналась Кухар.

Перед сном у нас есть много традиций. Но среди них есть главное семейное правило: мы никогда не засыпаем друг без друга и если поссорились, то перед сном обязательно миримся,

– поделился Александр.

Отметим, Александр и Екатерина воспитывают двоих детей – сына Тимура и дочь Анастасию. Звездные родители часто бывают на гастролях, однако стараются уделять детям максимальное количество свободного времени. В путешествия Кухар и Стоянов чаще всего отправляются с потомками.



Александр Стоянов с женой и детьми / Фото из инстаграма Стоянова