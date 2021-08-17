Зіркове подружжя нещодавно повернулося з Мальдівів, але вже встигло насолодитися красою моря в рідній Одесі. Катерина Кухар з коханим відправилась туди до дітей, які відпочивають з бабусею та дідусем.

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Катерина Кухар і Олександр Стоянов

Артист балету показав, як разом із дружиною провів вихідні в сонячній Одесі. Зірки встигли побувати на відкритті Одеського кінофестивалю, а також відпочили з дітьми – 6-річною Анастасією та 12-річним Тімою. Пара рідко публікує фотографії з дітьми, але інколи все-таки робить винятки. На нових знімках закохані показали, як провели час на одеському пляжі.

"Наші діти вже тиждень відпочивають в Одесі з дідусем і бабусею, а ми з Катею вирішили провести з ними вихідні. Спочатку побували на відкритті Одеського кінофестивалю, а потім пів дня були на пляжі з дітьми. Відвідали всі пляжні атракціони. Я навіть вмовив Катю покататися на водному драконі", – розповів Олександр.



Олександр Стоянов з дітьми в Одесі / Фото пресслужби



Катерина Кухар з сім'єю в Одесі / Фото пресслужби

Сезон літніх відпусток в розпалі! Знаменитості відпочивають не лише самі, а й з дітьми. Куди цього літа зірки відправилися з нащадками – дізнавайтеся тут.