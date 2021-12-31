Без майонезу та з користю для фігури: рецепт новорічного салату від Олі Цибульської

Оля Цибульська ретельно слідкує за своєю фігурою, тому не об'їдається навіть на Новий рік. Ексклюзивно для 24 каналу співачка зізналась, що замість олів'є на її столі інший, куди дієтичніший салат. Рецепт читайте нижче.

Ще два роки тому Оля Цибульська заїдала стрес. Вона наминала торти після виснажливих зйомок кліпів і відкладала візит у спортзал. Однак її життя перевернулося з ніг на голову після консультації дієтолога Ніни. Вона не лише налагодила режим харчування зірки, а й порадила смачний салат без шкоди для фігури.

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Артистка стверджує, що саме ця страва допомогла їй схуднути на 15 кілограмів і забути про ненависні цифри на вагах. Завдяки салату з червоною рибою Оля Цибульська не спокушалась на олів'є та інші "майонезні делікатеси" у новорічну ніч.

Це розвантажувальна страва, у 100 грамах всього 124 кілокалорії. Слабосолена червона риба містить Омега-3, амінокислоти та корисні мікроелементи,

– запевняє співачка.

Оля Цибульська на кухні / Фото з інстаграму співачки

Цей фірмовий салат зірка обов'язково поставить на стіл, коли святкуватиме Новий рік з рідними і близькими. Якщо ж ви вирішили відвести душу під бій курантів, то рецепт від Цибульської стане порятунком на марафоні застіль вже у січні.

Страва ідеальна для розвантажувальних днів одразу після свят, коли їсти більше немає сил,

– з гумором додає артистка.

Інгредієнти для фірмового салату Олі Цибульської

Слабосолена червона риба – 100 грамів;

Апельсин – 150 грамів;

Твердий сир – 50 грамів;

Оливки – 30 грамів;

Сметана (15% жирності) – 2 столові ложки;

Червона ікра – чайна ложка.

Спосіб приготування салату від Олі Цибульської

Нарізати червону рибу та апельсин тонкими слайсами, оливки – кільцями.

На великій тертці натерти твердий сир.

Змішати всі інгредієнти та заправити сметаною.

Прикрасити тертим сиром, червоною ікрою і подавати до столу.

Фірмові новорічні страви від українських зірок

На святковому столі балерини Катерини Курах завжди є марокканський пиріг з кедровими горішками, на приготування якого вона витрачає всього 45 хвилин.

Натомість лідер гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець власноруч готує веганське олів'є. Весь секрет у тому, що замість звичної ковбаси співак додає веганську, яку легко можна знайти в супермаркеті.

Шеф-кухар Євген Клопотенко на Новий Рік готує крученики з салом і часником. Ця страва знайома йому з дитинства, адже рецепт передала мама, однак зірка завжди експериментує з начинкою.

Скоро на сайті 24 каналу з'явиться спецпроєкт "Свята ніч з зірками", де ви зможете підглянути ексклюзивне пісне меню на Святу вечерю.