Якщо ви в пошуках нових страв, якими прагнете пригостити гостей у період свят, то радимо звернути увагу на пиріг від прими-балерини. Оскільки Катерині потрібно добре харчуватися та водночас підтримувати відмінну фізичну форму, у її раціоні є ситні страви, після яких точно ніхто не залишиться голодним.

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Рецепт пирога від Катерини Кухар

Інгредієнти:

  • кедрові горішки (250 грамів);
  • пшеничне борошно (115 грамів);
  • м'яке вершкове масло (250 грамів);
  • цукор (200 грамів);
  • яйця (3 штуки);
  • мед (4 столові ложки);
  • цедра одного апельсину.

Новий рік
Ялинка в домі Катерини Кухар та Олександра Стоянова / Фото пресслужби

Спосіб приготування:

  1. Дістаємо масло та яйця з холодильника за 2 години до початку приготування.
  2. Горіхи обсмажуємо та нарізаємо великими шматками.
  3. Розігріваємо духову шафу до 280 градусів.
  4. Змащуємо форму вершковим маслом.
  5. Змішуємо мало з цукром до консистенції легкого крему.
  6. По одному додаємо яйця й на маленькій швидкості міксером перемішуємо з маслом до повного з'єднання.
  7. Додаємо просіяне борошно, мед, дрібно натерту цедру апельсина. Все перемішуємо.
  8. Додаємо в тісто горішки.
  9. Викладаємо тісто у форму та ставимо в розігріту духову шафу.
  10. Випікаємо 25 – 30 хвилин.
  11. Перевіряємо готовність пирога дерев'яною шпажкою.

Приємного дружнього чаювання чи кавування!

Новий рік
Ялинкові іграшки Катерини Кухар / Фото пресслужби