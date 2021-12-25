Якщо ви в пошуках нових страв, якими прагнете пригостити гостей у період свят, то радимо звернути увагу на пиріг від прими-балерини. Оскільки Катерині потрібно добре харчуватися та водночас підтримувати відмінну фізичну форму, у її раціоні є ситні страви, після яких точно ніхто не залишиться голодним.
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Рецепт пирога від Катерини Кухар
Інгредієнти:
- кедрові горішки (250 грамів);
- пшеничне борошно (115 грамів);
- м'яке вершкове масло (250 грамів);
- цукор (200 грамів);
- яйця (3 штуки);
- мед (4 столові ложки);
- цедра одного апельсину.
Ялинка в домі Катерини Кухар та Олександра Стоянова / Фото пресслужби
Спосіб приготування:
- Дістаємо масло та яйця з холодильника за 2 години до початку приготування.
- Горіхи обсмажуємо та нарізаємо великими шматками.
- Розігріваємо духову шафу до 280 градусів.
- Змащуємо форму вершковим маслом.
- Змішуємо мало з цукром до консистенції легкого крему.
- По одному додаємо яйця й на маленькій швидкості міксером перемішуємо з маслом до повного з'єднання.
- Додаємо просіяне борошно, мед, дрібно натерту цедру апельсина. Все перемішуємо.
- Додаємо в тісто горішки.
- Викладаємо тісто у форму та ставимо в розігріту духову шафу.
- Випікаємо 25 – 30 хвилин.
- Перевіряємо готовність пирога дерев'яною шпажкою.
Приємного дружнього чаювання чи кавування!
Ялинкові іграшки Катерини Кухар / Фото пресслужби