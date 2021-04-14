Півтора року тому співачка та ведуча Оля Цибульська привела себе в бездоганну форму та позбулася 15 зайвих кілограмів. Вона поділилася, що останньою краплею перед схудненням став її жахливий вигляд в кадрі.

Зараз 35-річна артистка за будь-якої нагоди хизується підтягнутим тілом, однак так було не завжди. Вона сміливо розповіла про комплекси, з якими жила майже п'ять років після народження сина Нестора. Ще до 2020-го Оля Цибульська заїдала стрес та обурювалася на хейтерів, які критикували її неідеальну фігуру.

Цікаво Оля Цибульська пригадала, як Юрій Нікітін хотів зробити з неї другу Ірину Білик

Згодом зірка усвідомила, що "ненавиділа себе такою, якою була на екрані". Вона картала себе за слабкості, які привели до появи зайвої ваги

Я дивилася на себе по телевізору і розуміла: та жінка, якою я себе уявляю, і та, яку я бачу, – це дві різні людини. Я не могла терпіти ту жирну корову! Це точно була не я. Адже я сексі, молода і красива,

– пригадала Оля Цибульська.

У той же день, коли в артистки з'явилися такі думки, вона твердо вирішила, що поверне тіло, про яке мріє.

Оля Цибульська про схуднення / Фото з інстаграм-сторіс співачка

Як Оля Цибульська схудла на 15 кілограмів:

лише за півтора місяця співачці вдалося позбутися 12 зайвих кілограмів. Все завдяки тому, що вона звернулася до дієтолога, який розписав режим харчування і пояснив, як не їсти і не пити після 19:00. Так, вона трималася у стабільній вазі – 56-57 кілограмів;

зірка показувала фото до і після схуднення і заявляла, що "хотіла плюнути на себе в телеекрані".

​Зазначимо, Оля Цибульська – не єдина зірка українського шоу-бізу, яка роками боролася з зайвою вагою. Днями популярна співачка Настя Каменських, відома як NK, показала архівне фото до схуднення, на якому позувала в купальнику.