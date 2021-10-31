Без Горбунова і синів: Катя Осадча відпочиває в Берліні – яскраві фото

31 жовтня 2021 , 15:42
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Джерело:

інстаграм Каті Осадчої

Останній теплий вікенд осені Катя Осадча проводить у Німеччині. З колегами вона полетіла на зйомки до Берліна, тоді як Юрій Горбунов залишився в Україні з синами. Як ведуча відпочиває в столиці, дивіться далі.

Зіркова сім'я Каті Осадчої та Юрія Горбунова обожнює подорожувати, однак у зв'язку з пандемією коронавірусу та карантинними обмеженнями робить це значно рідше. У суботу, 30 жовтня, багатодітній мамі вдалось вирватися на вікенд в улюблену Німеччину. 

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Ведуча разом з колегами оселилась у готелі з виглядом на Бранденбурзькі ворота, що в історичному центрі Берліна. Вона не засиджувалась у номері й активно проводила час перед вечірніми зйомками – каталася на велосипеді цілих сім годин.  

Берлін прекрасний, й осінь йому личить. Кілометри не рахувала, але на радощах об'їздила всі улюблені місця, сім годин пролетіли непомітно,
– поділилась Катя Осадча. 

Вона додала, що востаннє літала в Німеччину наприкінці 2019 року. Тоді компанію їй складав старший син Ілля, який цьогоріч вступив до університету у США. 

До слова, поки Катя Осадча насолоджується Берліном, Юрій Горбунов забавляє старшого сина Івана. В інстаграм-сторіс він показав, що повів сина на дитячу залізницю, де той уже був минулих вихідних з зіркою мамою. 

Фото Каті Осадчої з вікенду в Берліні 

Катя Осадча в Берліні / Фото з інстаграму ведучої

Катя Осадча в Берліні / Фото з інстаграму ведучої

Катя Осадча в Берліні / Фото з інстаграму ведучої

Катя Осадча в Берліні / Фото з інстаграму ведучої

Катя Осадча в Берліні / Фото з інстаграму ведучої

Хто з українських зірок відпочиває за кордоном 

  • Шоумен Володимир Остапчук з дружиною Христиною відпочивав у Парижі. У Франції вони провели романтичний вікенд і встигли знятися в атмосферній фотосесії.

  • Пара з "Холостяка" Даша Квіткова і Нікіта Добринін з 3-місячним сином і кумами полетіли в Туреччину, тур у яку їм обійшовся в 225 тисяч гривень. 

  • Співачка Ірина Федишиш взяла чоловіка, синів і відправилась у відпустку в Туреччину. Зіркова сім'я оселилась у розкішному 5-зірковому готелі, де безліч розваг як для дорослих, так і для дітей. 
Автор: Марина Джура