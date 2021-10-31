Без Горбунова і синів: Катя Осадча відпочиває в Берліні – яскраві фото
Джерело:інстаграм Каті Осадчої
Останній теплий вікенд осені Катя Осадча проводить у Німеччині. З колегами вона полетіла на зйомки до Берліна, тоді як Юрій Горбунов залишився в Україні з синами. Як ведуча відпочиває в столиці, дивіться далі.
Зіркова сім'я Каті Осадчої та Юрія Горбунова обожнює подорожувати, однак у зв'язку з пандемією коронавірусу та карантинними обмеженнями робить це значно рідше. У суботу, 30 жовтня, багатодітній мамі вдалось вирватися на вікенд в улюблену Німеччину.
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Ведуча разом з колегами оселилась у готелі з виглядом на Бранденбурзькі ворота, що в історичному центрі Берліна. Вона не засиджувалась у номері й активно проводила час перед вечірніми зйомками – каталася на велосипеді цілих сім годин.
Берлін прекрасний, й осінь йому личить. Кілометри не рахувала, але на радощах об'їздила всі улюблені місця, сім годин пролетіли непомітно,
– поділилась Катя Осадча.
Вона додала, що востаннє літала в Німеччину наприкінці 2019 року. Тоді компанію їй складав старший син Ілля, який цьогоріч вступив до університету у США.До слова, поки Катя Осадча насолоджується Берліном, Юрій Горбунов забавляє старшого сина Івана. В інстаграм-сторіс він показав, що повів сина на дитячу залізницю, де той уже був минулих вихідних з зіркою мамою.
Фото Каті Осадчої з вікенду в Берліні
Катя Осадча в Берліні / Фото з інстаграму ведучої
Катя Осадча в Берліні / Фото з інстаграму ведучої
Катя Осадча в Берліні / Фото з інстаграму ведучої
Катя Осадча в Берліні / Фото з інстаграму ведучої
Катя Осадча в Берліні / Фото з інстаграму ведучої
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