Похоже, что принц Луи тот еще озорник. На балконе Букингемского дворца 4-летний сын Уильяма и Кейт изрядно рассмешил как членов королевской семьи, так и общественность, наблюдавшую за торжественным парадом.
К теме Королева Великобритании празднует юбилей: кого можно было увидеть на параде
Принц Луи рассмешил публику на параде
Маленький Луи закрывал уши ладонями, когда летели самолеты, кривлялся, хмурил брови, даже щеки надувал. О соблюдении королевского этикета не было и речи. Даже стоявшая рядом Елизавета II в какой-то момент обратила внимание на проделки правнука. Ее Величество даже что-то сказала Луе. Похоже, это было что-то забавное, поскольку Кейт в этот момент лишь мило улыбнулась.
Забавный принц Луи на параде в Лондоне / Скриншоты с видео
Также в сети обратили внимание на одежду принца. Оказалось, что Луи в день платинового юбилея правления королевы был костюм матроса, который его отец одевал на Trooping the Colour в 1985 году.
Мимика принца Луи вызвала бурную реакцию у пользователей сети, которые активно парят разные мемы, в которых главным героем является правнук королевы.
Королевская семья на параде Trooping the Colour
- Принц Луи приехал в Букингемский дворец на карете. Вместе с ним были мама – Кейт Миддлтон, брат и сестра – принц Джордж и принцесса Шарлотта, а также герцогиня Корнуольская.
- На балкон дворца с королевой вышли все дети, кроме принца Эндрю. Впоследствии стало известно, что он инфицировался коронавирусом.
- Принцесса Евгения с сыном и мужем тоже не выходили на балкон, но наблюдали за парадом с крыши другого здания в Лондоне. Не было на публике и сестры Евгении – принцессы Беатрис.
- Принц Гарри и Меган Маркл были в Букингемском дворце, но не выходили с другими членами семьи на публику.