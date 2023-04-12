Беар Гріллз, що вчить виживати, завдяки штучному інтелекту заговорив українською: ефектне відео

Популярний британський ведучий Беар Гріллз наприкінці листопада 2022 року приїжджав в Україну, зустрічався з Володимиром Зеленським, а тепер звернувся до українців зі словами підтримки. Завдяки штучному інтелекту голос Беара прозвучав українською.

Нещодавно Беар Гріллз долучився до команди амбасадорів UNITED24, щоб просувати напрям "Відбудови України". Тепер він підтримав ініціативу стартапу Respeecher – Share UA voices. Завдяки їй світові зірки можуть висловити слова підтримки українською мовою і власним голосом, зазначає 24 Канал.

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Беар Гріллз заговорив українською

Це відбулося завдяки технології штучного інтелекту. У відео ведучий українською закликає українців не здаватись і захоплюється стійкістю їх духу. Також він оголосив про запуск освітньої платформи для молодих українців BecomingX. Зворушливий ролик Гріллз розмістив на особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать майже 6 мільйонів користувачів мережі.

Ця технологія штучного інтелекту дозволяє зробити так званий кросмовний переклад. У відео Share UA Voices зірки висловлюють українцям слова підтримки власними голосами й українською. Навіть якщо вони не знають мови. Однак такі ролики Respeecher створ.є лише за згоди зірок.

Як це працює

Після погодження ML-модель тренується 3-5 днів, аби голос й тональність були схожими. За допомогою нейронних мереж, створюється копія голосу, яку накладають на озвучку тексту, який зачитали українською. Раніше команда стартапу завдяки штучному інтелекту створила синтезовані голоси для Дарта Вейдера, Люка Скайвокера та гри God of War Ragnarok.

Ще раніше до ініціативи Share UA Voices також долучились Еббі Севедж із серіалу Netflix Orange is a new black та мати Ілона Маска – Мей Маск.

Respeecher – український стартап, який за допомогою штучного інтелекту дозволяє одній людині розмовляти голосом іншої. Продукт створений у 2018 році Олександром Сердюком, Дмитром Бєлєвцовим та Грантом Рібером. Команда Respeecher працювала над створення AI голосів для "Зоряних воєн", а саме голосів Дарта Вейдера та Люка Скайвокера. У 2021 були номіновані та виграли Emmy Awards.

Нагадаємо, Беар Гріллз приїжджав в Україну наприкінці листопада 2022 року. Тоді автора програми Man vs. Wild ("Вижити будь-якою ціною") помітили на одній із АЗС, де він спілкувався з військовим у формі. Згодом ведучий зустрівся з Володимиром Зеленським, з яким прогулявся по Києву та погрівся у Пункті незламності.