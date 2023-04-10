У мережі опублікували відео з концерту Мей Мюллер, в якому вона співала свою пісню I Wrote a Song, з якою виступить на Євробаченні. Додамо, що у фіналі конкурсу TVORCHI виступлять під номером 19.

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Цікаво, що під час виступу Мюллер несподівано забула слова. Проте співачка не розгубилася і вирішила просто наспівувати щось під музику, поки схвильована публіка співала її трек.

Як зазначив автор ролика, цю пісню англійська співачка написала сама. "Написала пісню… але не може її співати", – йдеться у пості.

У коментарях користувачі пишуть, що розчаровані представницею Великої Британії. Її також розкритикували за те, що вона погано співає наживо:

"Я розчарований",

"Вона взагалі не вміє співати",

"Це жахливо звучить",

"Ганьба".

"Єдине її виправдання – це якщо вона хвора".

Хтось же заступився за Мей Мюллер. Її шанувальники пишуть, що вона просто була хвора і стомлена:

"Вона більше займається вечіркою, аніж зосереджується на своєму вокалі. У Ліверпулі все буде по-іншому".

"Там були проблеми з технікою, і вона була хвора. В інших відео вона чудово звучала".

"Я бачив її вживу, і вона хороша. Мабуть, у неї був вихідний".

До слова, раніше шведську співачку Loreen, яка виступить на Євробаченні-2023, звинуватили у плагіаті. Критики заявили, що її пісня Tattoo дуже нагадує трек української співачки Мікі Ньютон. На це відреагувала українка. Що відповіла Міка Ньютон – читайте у статті.