Недавно Беар Гриллз присоединился к команде послов UNITED24, чтобы продвигать направление "Восстановления Украины". Теперь он поддержал инициативу стартапа Respeecher – Share UA voices. Благодаря ей мировые звезды могут выразить слова поддержки на украинском языке и собственным голосом, отмечает 24 канал.

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Беар Гриллз заговорил по-украински

Это произошло благодаря технологии искусственного интеллекта. В видео ведущий на украинском призывает украинцев не сдаваться и восхищается стойкостью их духа. Также он объявил о запуске образовательной платформы для молодых украинцев BecomingX. Трогательный ролик Гриллз разместил на личной странице в инстаграмме, за которой следят почти 6 миллионов пользователей сети.

Эта технология искусственного интеллекта позволяет произвести так называемый кросговорный перевод. В видео Share UA Voices звезды выражают украинцам слова поддержки собственными голосами и украинским. Даже если они не знают языка. Однако такие ролики Respeecher создается только при согласии звезд.

Как это работает

После согласования ML-модель тренируется 3-5 дней, чтобы голос и тональность были похожими. С помощью нейронных сетей создается копия голоса, которую накладывают на озвучку текста, который зачитали на украинском. Ранее команда стартапа благодаря искусственному интеллекту создала синтезированные голоса для Дарта Вейдера, Люка Скайвокера и игры God of War Ragnarok.

Еще раньше к инициативе Share UA Voices также присоединились Эбби Севедж и из сериала Netflix Orange is a new black и мать Илона Маска – Мей Маск.

Respeecher – украинский стартап, который с помощью искусственного интеллекта позволяет одному человеку разговаривать голосом другого. Продукт создан в 2018 году Александром Сердюком, Дмитрием Белевцовым и Грантом Рибером. Команда Respeecher работала над созданием AI голосов для "Звездных войн", а именно голосов Дарта Вейдера и Люка Скайвокера. В 2021 году были номинированы и выиграли Emmy Awards.

Напомним, Беар Гриллз приезжал в Украину конце ноября 2022 года. Тогда автор программы Man vs. Wild ("Выжить любой ценой") был замечен на одной из АЗС, где он общался с военным в форме. Впоследствии ведущий встретился с Владимиром Зеленским, с которым прогулялся по Киеву и погрелся в Пункте несокрушимости.