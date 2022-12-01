Поки Олена Зеленська зустрічається з королем Чарльзом ІІІ і королевою-консорт Каміллою в Лондоні, президент приймає британських знаменитостей у засніженому Києві. Він познайомився з мандрівником і телеведучим Бером Гріллсом, який зчинив резонанс в Україні.

Не пропустіть В Україну приїхав Беар Гріллс – всесвітня зірка шоу про виживання

Бер Гріллс зустрівся з Зеленським у Києві

Надвечір 1 грудня Бер Гріллс підтвердив у твіттері, що він в Україні. Зірка написав, що йому "випала честь побувати у столиці Києві та провести час з президентом Зеленським". Це для нього цінний досвід, і приїхав він, виявляється, для того, аби відзняти програму з нашим президентом.

Я хотів запитати, як він насправді справляється. Я отримав набагато більше. Програма незабаром з'явиться. Дякую, Володимире Зеленський, за вашу гостинність у такий скрутний час. Залишайся сильним,

– захопився Беар Гріллс у твіттері.

Ба більше, телеведучий анонсував, що розкрив такі грані Зеленського, які світ ще не бачив.

"Оскільки у країні настає зима, а їхня інфраструктура під атаками, виживання для мільйонів людей стає реальною щоденною боротьбою. Завдяки цій спеціальній програмі світ побачить президента Зеленського з того боку, який ніколи раніше не показували", – заінтригував британець.

Бер Гріллс з Володимиром Зеленським у Києві / Фото з твіттера британця

Бер Гріллс з Володимиром Зеленським у Києві / Фото з твіттера британця

Бер Гріллс з Володимиром Зеленським у Києві / Фото Офісу Президента

Бер Гріллс і Зеленський пили чай у Пункті незламності в Києві

З Офісу Президента на Банковій Зеленський і Бер Гріллс вирушили в найближчий Пункт незламності, які влада облаштувала на тлі російських обстрілів критичної інфраструктури. Та вони зігрілися та випили чаю.

Бере Гріллзе, дякую за цей візит до України! Важливо, щоб світ чув правду про боротьбу українців за свою свободу та демократію, про ракетний терор агресора проти наших людей,

– прокоментував Зеленський у телеграмі.

Бер Гріллс з Зеленським у Пункті незламності в Києві / Фото Офісу Президента

Бер Гріллс з Зеленським у Пункті незламності в Києві / Фото з твіттера британця

Бер Гріллс з Зеленським у Пункті незламності в Києві / Фото Офісу Президента