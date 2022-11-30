Автора програми Man vs. Wild ("Вижити будь-якою ціною") помітили на одній із АЗС, де він спілкувався з військовим у формі. Коли ж він побачив приховану зйомку, то помахав рукою та усміхнувся. Згодом в мережі з'явилось фото працівника станції з відомим мандрівником.

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Беар Гріллс в Україні / Фото з соцмереж



Беар Гріллс в Україні / Фото з соцмереж

Український військовий кореспондент Ілля Пономаренко вже пожартував у мережі, що "Беар Грілс приїхав до України, щоб випробувати свої сили в Житомирі".

У твітері люди починають жартувати, що британець приїхав в Україну, аби українці навчили його виживанню у сучасних умовах:

"Беар Гріллс приїхав в Україну, цікаво чому хоче навчиться в українців найвідоміший виживальник світу";

"В Україну приїхав Беар Гріллс. Все. Тепер виживемо точно!";

"Беар Гріллс просидів 3 доби без світла та зв’язку в Житомирі й зробив гучну заяву: "Я хз, пацани, як ці українці виживають".

Проте мета візиту Беара наразі невідома. Припускають, що Гріллс хоче задокументувати життя українців у реаліях війни.

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловік висловив підтримку українському народу та засудив російську агресію. Беар Гріллс за свою блискучу кар'єру також встиг побути професійним військовим – він служив у спецназі 21 полку SAS, двічі був на службі у Північній Африці. Також він є почесним полковником Королівської морської піхоти у Британії.



Юний Беар Гріллс в армії / Фото з соцмереж