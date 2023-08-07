15 років невидимих страждань, – Белла Хадід зізналася, що страждає на серйозне захворювання

Популярна супермодель Белла Хадід поділилася з підписниками відвертим дописом. Вона написала про свої переживання за 15 років боротьби з хворобою Лайма. До того ж знаменитість опублікувала фото, які зробила за цей час. Вона зазначила, що обрала лише найкращі.

Белла поділилася, що вона закінчила курс лікування, тривалістю понад 100 днів. Також модель подякувала своїй мамі за підтримку та допомогу.

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Белла Хадід страждає на хворобу Лайма

Знаменитість поділилася, що всі ті труднощі, з якими вона зіткнулась на своєму шляху, були того варті. Тож вона нічого б не змінювала у цьому житті, оскільки це допомогло їй бути такою, як вона є.

По-перше, зі мною все гаразд, вам нема про що турбуватися. По-друге, я б нічого не змінила ні за що на світі. Якби мені довелося пройти через усе це знову, щоб дістатися сюди, у цей самий момент, у якому я перебуваю просто зараз, з усіма вами, я б зробила все це. Це зробило мене тією, ким я є сьогодні,

– зазначила зірка.

"Всесвіт працює найболючішими і найпрекраснішими способами, але я маю сказати, що, якщо ви боретеся — все налагодиться. Я обіцяю залишатися сильною, вірити в себе і в краще, тоді хмари почнуть розсіюватися. Я відчуваю величезну вдячність за ці 100 з гаком днів лікування, майже 15 років невидимих страждань — усе це того варте", – додала Белла.

Реакція мережі

Під публікацією шанувальники підтримали знаменитість. Вони побажали їй якнайшвидшого одужання:

"Я люблю тебе, жінка-воїн";

"Я так пишаюся тобою. Маленька Белла сидить там і так широко посміхається, дивлячись на дорослу Беллу";

"Ти завжди так надихаєш, Белла. Який жахливо і важкий час. Я зараз така рада за тебе";

"Всієї радості світу тобі. Посилаю багато любові";

"Великої любові вам, прекрасна сильна душа! Посилаю вам сили та любові до вашого одужання".

Сестра знаменитості Джіджі Хадід також підтримала Беллу в коментарях: "Я люблю тебе, я така пишаюся і щаслива за тебе".

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