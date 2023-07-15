Нагадаємо, що у квітні 2023 року обраниця актора народила йому сьому дитину. Дівчинку назвали Джія Вірджінія.

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Однак щасливу подію дещо затьмарили проблеми зі здоров'ям, які почалися у Тіффані після пологів. Чен розповіла, що у неї паралізувало обидві сторони обличчя. Точна причина проблеми невідома, лікарі припускають, що це пов’язано з вірусною інфекцією.

Спочатку, за словами тренерки, вона відчула погіршення мови, а потім – оніміння та поколювання на обличчі. "Моє обличчя стало здаватися мені дивним. Я не розуміла, що це за відчуття. Це було дивно", – поділилася Чен.

Її стан погіршився за тиждень після пологів настільки, що вона просто не змогла їсти. Після цього Тіффані терміново поїхала до лікарні.

Я намагалася поїсти. Я спробувала покласти виделку з їжею до рота, але все падало. Я не могла їсти, а потім почала заїкатися. Я втратила всі функції обличчя тієї хвилини, коли потрапила до лікарні,

– розповіла кохана де Ніро.



Роберт Де Ніро та Тіффані Чен / Фото з соцмереж

Додамо, що днями у родині 79-річного актора Роберта Де Ніро сталося горе. Помер його 19-річний онук Леандро. Його тіло знайшли у кріслі орендованої квартири. Припускають, що в нього було передозування наркотиками.