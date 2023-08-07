Белла поделилась, что она окончила курс лечения, продолжительностью более 100 дней. Также модель поблагодарила свою маму за поддержку и помощь.
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Белла Хадид страдает болезнью Лайма
Модель поделилась, что все те трудности, с которыми она столкнулась на своем пути, стоили того. Поэтому она ничего бы не меняла в этой жизни, поскольку это помогло ей быть такой, как она есть.
Во-первых, со мной все хорошо, вам не о чем беспокоиться. Во-вторых, я бы ничего не изменила ни за что на свете. Если бы мне пришлось пройти через все это снова, чтобы добраться сюда, в этот самый момент, в котором я нахожусь прямо сейчас, со всеми вами, я бы сделала все это. Это сделало меня тем, кем я являюсь сегодня,
– отметила звезда.
"Вселенная работает самыми болезненными и прекрасными способами, но я должен сказать, что, если вы боретесь — все наладится. Я обещаю оставаться сильной, верить в себя и в лучшее, тогда облака начнут рассеиваться. Я чувствую огромную благодарность за эти 100 с лишним дней лечения, почти 15 лет невидимых страданий — все это того стоит", — добавила Белла.
Реакция сети
Под публикацией поклонники поддержали знаменитость. Они пожелали ей скорейшего выздоровления:
- "Я люблю тебя, женщина-воин";
- "Я так горжусь тобой. Маленькая Белла сидит там и так широко улыбается, глядя на взрослую Беллу";
- "Ты всегда так вдохновляешь, Белла. Какое ужасно и тяжелое время. Я сейчас такая рада за тебя";
- "Всей радости мира тебе. Посылаю много любви";
- "Большой любви вам, прекрасная сильная душа! Посылаю вам силу и любовь к вашему выздоровлению".
Сестра знаменитости Джиджи Хадид также поддержала Беллу в комментариях: "Я люблю тебя, я такая горжусь и счастлива за тебя ".
Проблемы со здоровьем у мировых знаменитостей
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