Батько Брітні Спірс подав запит про припинення 13-річного опікунства над донькою

Американська співачка Брітні Спірс стала ще на крок ближче до звільнення від опікунства. Джеймі Спірс подав до суду запит про припинення опікунства над донькою. Слухання у справі пройде 29 вересня.

Вперше за 13 років справа щодо опікунства над Брітні Спірс починає завершуватися. Після того, як батько знаменитості заявив про готовність відмовитися від опіки, він подав документи до суду.

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Батько Брітні Спірс відмовився від опікунства

У вівторок, 7 вересня, Джеймі Спірс подав до суду запит з проханням припинити опікунство над донькою. Він заявив, що коли його донька хоче самостійно керувати життям, вона має право отримати таку можливість.

Як пан Спірс повторював знову і знову, все, чого він хоче, – це найкращого для своєї дочки. Якщо пані Спірс хоче припинити опікунство і вважає, що вона може впоратися зі своїм власним життям, пан Спірс вважає, що вона повинна отримати це шанс,

– пише в документах.

Батько виконавиці повторив її слова про жорстокі обмеження, які вона оголошувала раніше. Він додав, що Брітні хоче контролювати життя без обмежень опікуна або суду.

"Вона хоче мати можливість ухвалювати рішення щодо свого медичного обслуговування, вирішуючи, коли, де і як часто проходити терапію. Вона хоче контролювати гроші, які заробляє на своїй кар'єрі, і витрачати їх без нагляду. Вона хоче мати можливість вийти заміж і народити дитину, якщо вона того забажає", – підкреслив Джеймі Спірс.

Наступне слухання у справі пройде

Адвокат артистки Метью Розенгарт наголосив, що подання батька Брітні – величезна юридична перемога.

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