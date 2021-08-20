Відома американська співачка Брітні Спірс може зіткнутися з проблемами на шляху до звільнення від опікунства. Все через останні новини, згідно з якими артистка звинувачується у нападі на хатню робітницю.

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Брітні Спірс накинулась на помічницю

Все сталося нібито через собаку виконавиці. Хатня робітниця пішла разом з домашнім улюбленцем до ветеринара. Там вона заявила, що з песиком поводяться неправильно. Після того, як жінка повернулась до дому Брітні Спірс, виник конфлікт, зірка начебто напала на помічницю, вибила з рук телефон та вдарила її.

Джерела в правоохоронних органах зазначають, що хатня робітниця телефонувала до поліції, а потім подала заяву про напад. Справу мають розглянути в прокуратурі.

Як реагує сторона Брітні Спірс

Інсайдери, що близькі до знаменитості, заперечили, що вона могла фізично напасти на хатню робітницю. Та схоже, що сварка між жінками все-таки була.

Адвокат Брітні Спірс додав, що зірка просто сперечалась з хатньою робітницею, а преса навмисне роздула з мухи слона.

На тлі заяв батька Брітні Спірс про нестабільну психіку артистки, цей інцидент може віддалити співачку від омріяного звільнення від опікунства. Нагадаємо, що Джеймі Спірс заявляв, що його донька може знову лягти у психлікарню.