Західна преса активно обговорює роман американської співачки Дженніфер Лопес та голлівудського актора Бена Аффлека. Його батько Тімоті висловився про чутки навколо пари.
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Батько Бена Аффлека висловився про сина
Тімоті зазначив, що через пандемію коронавірусу він не так часто бачиться з сином. Батько рідко розмовляє з сином, а тому нічого не чув про стосунки з Дженніфер Лопес. Також він вважає, що краще обговорювати благодійну діяльність сина
Я хотів би, щоб люди зосередилися на тій гарній роботі, яку виконує мій син в Конго, – на жінках, яким він там допомагає. ЗМІ повинні писати про такі важливі речі, а не про цю нісенітницю,
– розповів Тімоті Аффлек.
Батько актора також прокоментував чутки про те, що Бен Аффлек усі роки сумував за Дженніфер Лопес: "Я ніколи не чув про цю нісенітницю".
Що відомо про роман Дженніфер Лопес та Бена Аффлека
- У 2002 році зіркова пара мала стосунки. Про їхній роман згадували багато років потому й назвали його "Бенніфер". Через рік Бен та Дженніфер оформили заручини, але за кілька тижнів до весілля розійшлись.
- Почуття між знаменитостями відновилися тоді, коли Дженніфер розірвала заручини зі своїм нареченим Алексом Родрігесом. Причиною розставання стала недовіра співачки до спортсмена.
- Спочатку таке спілкування близьке оточення зірок називало дружбою, але чимало людей підозрюють, що між ними розгорівся новий роман. Нещодавно зіркову пару знову помітили на відпочинку, вони проводили час в Маямі.