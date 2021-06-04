Західна преса активно обговорює роман американської співачки Дженніфер Лопес та голлівудського актора Бена Аффлека. Його батько Тімоті висловився про чутки навколо пари.

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Батько Бена Аффлека висловився про сина

Тімоті зазначив, що через пандемію коронавірусу він не так часто бачиться з сином. Батько рідко розмовляє з сином, а тому нічого не чув про стосунки з Дженніфер Лопес. Також він вважає, що краще обговорювати благодійну діяльність сина

Я хотів би, щоб люди зосередилися на тій гарній роботі, яку виконує мій син в Конго, – на жінках, яким він там допомагає. ЗМІ повинні писати про такі важливі речі, а не про цю нісенітницю,

– розповів Тімоті Аффлек.

Батько актора також прокоментував чутки про те, що Бен Аффлек усі роки сумував за Дженніфер Лопес: "Я ніколи не чув про цю нісенітницю".

Що відомо про роман Дженніфер Лопес та Бена Аффлека