Пуерто-риканський виконавець Рікі Мартін розповів, що познайомився з чоловіком, художником Джваном Йосефом у 2016 році. Доволі довго пара переписувалась в інстаграмі.

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Знайомство Рікі Мартіна з чоловіком

Співак та художник здебільшого листувалися про мистецтво: "Мені дуже сподобалося його мистецтво, але я також подумав про себе: "Боже мій! Ти найгарніший чоловік, якого я коли-небудь зустрічав". Ми переписувалися в інстаграмі протягом шести місяців, цілком платонічно".

Після кількох місяців листування чоловіки вирішили поспілкуватися наживо. Згодом Рікі Мартін визнав, що ця зустріч – стала доленосною.

Через шість місяців я приїхав до Лондона. Коли я вийшов з машини й побачив його, я сказав: "О боже, я одружуся з ним". Цікаво, що він так само подумав у цей момент. Він найромантичніший чоловік, якого я зустрічав,

– розповів музикант.



Рікі Мартін і Джван Йосеф / Фото з інстаграму Рікі Мартіна

Рікі Мартін про поповнення в сім'ї

Наразі подружжя виховує 4 дітей. Рікі Мартін став батьком 11-річних двійнят Матео й Валентино, коли ще був самотнім. 1-річні донька Люсія та син Ренн народилися вже у шлюбі з Джваном Йосефом. Та на цьому пара поки не хоче зупинятися.

"Так, ми хочемо більше. Є заморожені ембріони. Я пам'ятаю, кожної неділі у будинку моїх дідуся та бабусі збиралося 34 онуки. Я завжди казав: "Одного дня я хочу відчинити двері свого будинку і побачити багато дітей, які будуть бігти до мене і казати: "Тату, татусю". Це те, про що я завжди мріяв", – зізнався виконавець.