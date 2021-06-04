Западная пресса активно обсуждает роман американской певицы Дженнифер Лопес и голливудского актера Бена Аффлека. Его отец Тимоти высказался о слухах вокруг пары.

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Отец Бена Аффлека высказался о сыне

Тимоти отметил, что из-за пандемии коронавируса он не так часто видится с сыном. Отец редко разговаривает с сыном, а потому ничего не слышал об отношениях с Дженнифер Лопес. Также он считает, что лучше обсуждать благотворительную деятельность сына

Я хотел бы, чтобы люди сосредоточились на той хорошей работе, которую выполняет мой сын в Конго – на женщинах, которым он там помогает. СМИ должны писать о таких важных вещах, а не об этой ерунде,

– рассказал Тимоти Аффлек.

Отец актера также прокомментировал слухи о том, что Бен Аффлек все эти годы скучал по Дженнифер Лопес: "Я никогда не слышал об этой ерунде".

Что известно о романе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека