Barleben, який замінив LAUD на Нацвідборі, представив свою пісню: як реагує мережа

Фіналісти Нацвідбору одне за одним презентують пісні, з якими хочуть їхати на Євробачення-2022. У суботу, 5 лютого, свій трек Hear My Words прем'єрив співак Barleben, який потрапив у вісімку найкращих замість LAUD.

Слідом за фавориткою Alina Pash свою конкурсну пісню презентував Barleben (справжнє ім'я – Владислав Каращук). Вона отримала назву Hear My Words – "Почуй мої слова".

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Barleben представив пісню на Національний відбір Євробачення-2022

Як ветеран АТО та колишній капітан СБУ, що пройшов війну, Barleben заспівав про любов, яка рятує у часи страху та напруження. Ймовірно, Hear My Words – його відповідь на загрозу російського вторгнення в Україну.

Hear My Words – це меседж, що має бути почутим саме зараз. Він про те, що в часи страху та ненависті, агресії та напруження, нам необхідно згадати про любов, і, хоч на деякий час, наповнити нею своє серце,

– заявляв Barleben раніше.

Barleben – Hear My Words: слухайте пісню онлайн

Реакція мережі на конкурсну пісню Barleben

що уривок пісні Hear My Words Barleben презентував ще 28 січня. Тоді єврофани почули її вперше – високо оцінили джазову мелодію та порадили заспівати зі симфонічним оркестром.

У мережі більшість єврофанів гарно сприйняли пісню, з якою Barleben буде підкорювати фінал Нацвідбору Євробачення-2022. Hear My Words захопила їх чуттєвим мотивом і здалась схожою на трек Салвадора Собрала Amar pelos dois, з якою він переміг на Євробаченні-2017. Однак знайшлись і ті, яким не вистачило драйву:

"Ніжно, романтично, дуже чуттєва пісня. Бажаю гарно виступити у фіналі";

"Дуже тонка композиція і прекрасний голос! Мені сподобалось";

"Місцями нагадує переможця Євробачення-2017 Салвадора Собрала" ;

; "Схоже на Португалію 2017 року";

"Дуже приємна та красива пісня, що нагадує саундтрек до фільму. Щоб там не говорили у коментарях, абсолютно заслужено у фіналі";

"Немає вау-ефекту, посередні враження" ;

; "Взагалі не фанат соулу, тому пісня особисто мені не зайшла. Хочеться чогось веселого, драйвового";

"Це скучно, до кінця не дослухала";

"Шалено нудна пісня. Нічого проти співака не маю, мабуть, що голос є, але це взагалі не для Євро".

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Як Barleben потрапив на Нацвідбір Євробачення 2022 замість LAUD