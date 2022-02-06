Реакция сети на конкурсную песню Barleben
В сети большинство еврофанов хорошо восприняли песню, с которой Barleben будет покорять финал Нацотбора Евровидения-2022. Hear My Words захватила их чувственным мотивом и показалась похожей на трек Сальвадора Собрала Amar pelos dois, с которой он победил на Евровидении-2017. Однако нашлись и те, которым не хватило драйва:
- "Нежно, романтично, очень чувственная песня. Желаю хорошо выступить в финале";
- "Очень тонкая композиция и прекрасный голос! Мне понравилось";
- "Местами напоминает победителя Евровидения 2017 Сальвадора Собрала";
- "Похоже на Португалию 2017 года";
- "Очень приятная и красивая песня, напоминающая саундтрек к фильму. Чтобы там не говорили в комментариях, абсолютно заслуженно в финале";
- "Нет вау-эффекта, посредственные впечатления";
- "Вообще не фанат соула, поэтому песня лично мне не зашла. Хочется чего-то веселого, драйвового";
- "Это скучно, до конца не дослушала";
- "Безумно скучная песня. Ничего против певца не имею, пожалуй, что голос есть, но это вообще не для евро".
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Как Barleben попал на Нацотбор Евровидения 2022 вместо LAUD
- В тот же день, как общественный вещатель огласил список финалистов Нацотбора на Евровидение-2022, 24 января, вспыхнул первый скандал. LAUD подал на конкурс песню Head Under Water, которую записал в июле 2018 года.
- Так, LAUD дисквалифицировали из Нацотбора Евровидение-2022 из-за нарушения правил, ведь заявленный трек не должен обнародоваться до 1 сентября 2021 года.
- Со "скамейки запасных" организаторы выбрали ветерана АТО Barleben, потому что он якобы тоже "получил высокие оценки среди оргкомитета".