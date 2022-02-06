Вслед за фавориткой Alina Pash свою конкурсную песню презентовал Barleben (настоящее имя – Владислав Каращук). Она получила название Hear My Words – "Услышь мои слова".

К теме "Слабовато после Go_A": Alina Pash презентовала песню на Нацотбор Евровидения 2022

Barleben представил песню на Национальный отбор Евровидения-2022

Как ветеран АТО и бывший капитан СБУ, прошедший войну, Barleben спел о любви, которая спасает во времена страха и напряжения. Вероятно, Hear My Words – его ответ на угрозу российского вторжения в Украину.

Hear My Words – это месседж, который должен быть услышан именно сейчас. Он о том, что во времена страха и ненависти, агрессии и напряжения, нам необходимо вспомнить о любви, и, хоть на некоторое время, наполнить ею свое сердце,

– заявлял Barleben ранее.

Barleben – Hear My Words: слушайте песню онлайн