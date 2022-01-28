У своїй новій композиції чоловік вирішив розповісти, як у часи страху та напруження варто пам'ятати про любов. І неважливо, якою буде ця любов – до себе, своєї справи чи навіть країни.

Цікаво Ветеран АТО та учасник "Голосу": що відомо про Barleben, якого взяли в Нацвідбір замість LAUD

"Не судіть суворо. Це demo-версія пісні, яка буде повністю презентована згодом. Hear My Words – це меседж, що має бути почутим саме зараз. Він про те, що в часи страху та ненависті, агресії та напруження, нам необхідно згадати про любов, і, хоч на деякий час, наповнити нею своє серце. Віднайти почуття любові всередині, у душі. Згадати про те, як любити себе, інших, свою справу та країну", – прокоментував 30-річний Barleben.

Реакція мережі

Слухачі артиста відзначили особливу чуттєвість пісні та побажали молодому співаку успіхів на відборі:

"Вона прекрасна";

"Давай уперед, сусіде!! Все у тебе вийде!";

"Дуже чуттєво! Було б класно розвинути у динаміці з симфонічним оркестром";

"Вітаю. Чудово, мені вже подобається, джазова мелодія. Супер. Чекаю на прем'єру";

"Ух!".

Коли Barleben презентує повну версію пісні Hear My Words – наразі невідомо.

Що відомо про участь Barleben

Спочатку у вісімці фіналістів займав місце виконавець LAUD. Але через пісню Head Under Water, яка "гуляла" мережею з липня 2018 року, його дискваліфікували. Адже на конкурс подаються лише нові хіти.

Відтак, його місце зайняв виконавець з "резерву" – Barleben. Він – колишній військовий, капітан ЗСУ і довгий час перебував в ООС. У грудні 2020 року він представив соціальний проєкт Stop the war – "Зупинити війну". Це англомовний сингл та відеоряд про руйнівні наслідки війн у сучасному світі.

Зараз він професійно займається вокалом, співає у жанрі soul, раніше був учасником сліпих прослуховувань 11 сезону "Голосу країни". У Нацвідборі-2022 виступить у першій частині фіналу.