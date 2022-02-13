Багато складних цифр, – Володимир Остапчук поглузував з оголошень результатів на Нацвідборі
Джерело:інстаграм Володимира Остапчука
Український ведучий Володимир Остапчук потролив оголошення результатів у фіналі Нацвідбору. Тоді Тимур Мірошниченко заплутався, виголошуючи бали.
12 лютого в Києві відбувся фінал Національного відбору Євробачення-2022, який багатьом запам'ятався не яскравими виступами учасників, а курйозними випадками. Відомий український шоумен Володимир Остапчук прокоментував головний музичний захід цього місяця.
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Володимир Остапчук про фінал Нацвідбору
Ведучий опублікував гумористичну мініатюру, у якій зобразив свого колегу Тімура Мірошниченка під час оголошення результатів.
"Так, а що, табличка повернеться чи ні до нас? Ага, не повернеться, добре, так, давайте ще раз. Хто отримав 6 балів, підіймайте руки. Ага, є, так, добре. Alina Pash отримала 8 балів від журі, 2 в умі. Рахуємо. Тіна каже, що 6, міняй Ярослав, міняй. Тут дуже багато складних цифр. І все, від України на Євробачення їде Alina Pash. Дякуємо, до зустрічі рівно за рік на Суспільному. А де Маша?" – сказав шоумен у кумедному ролику.
Відео Володимира Остапчука вже прокоментували кілька зірок:
- Wellboy: "Сільнєйший";
- Оля Полякова: "Я не бачила, але мені сподобалось";
- Віталій Козловський: "Ржака";
- і членкиня журі Тіна Кароль: "На жаль, ти, Володимире, правий у тому, що не потролити чи пройти мимо цього моменту неможливо".
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У сторіз Володимир Остапчук вже без іронії та сарказму обурився тим, що відбувалось у прямому ефірі.
Друзі, що у вас відбувається? Поясніть, як підрахунок голосів може бути на папірці з ручкою після підрахунку голосів на екрані? Як? Це рівень Євробачення?
– написав Остапчук.
Остапчук про фінал Нацвідбору / Фото з інстаграм-сторіз
Остапчук про фінал Нацвідбору / Фото з інстаграм-сторіз
Що сталось під час оголошення результатів
- Тимур Мірошниченко під кінець фіналу почав оголошувати результати голосування. Та в один момент заплутався у цифрах.
- Через це з екрана зникла турнірна таблиця, яка автоматично підраховувала загальний бал. Відповідальність читати бали взяли на себе судді. Вони додавали бали від журі та глядачів на папірці.
- Згодом Тимур Мірошниченко пояснив, що плутанина вийшла тому, що у навушниках йому почали диктувати неправильні результати. Тоді як табличка зависла й нібито не хотіла повертатися на екран.