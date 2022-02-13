Багато складних цифр, – Володимир Остапчук поглузував з оголошень результатів на Нацвідборі

Український ведучий Володимир Остапчук потролив оголошення результатів у фіналі Нацвідбору. Тоді Тимур Мірошниченко заплутався, виголошуючи бали.

12 лютого в Києві відбувся фінал Національного відбору Євробачення-2022, який багатьом запам'ятався не яскравими виступами учасників, а курйозними випадками. Відомий український шоумен Володимир Остапчук прокоментував головний музичний захід цього місяця.

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Володимир Остапчук про фінал Нацвідбору

Ведучий опублікував гумористичну мініатюру, у якій зобразив свого колегу Тімура Мірошниченка під час оголошення результатів.

"Так, а що, табличка повернеться чи ні до нас? Ага, не повернеться, добре, так, давайте ще раз. Хто отримав 6 балів, підіймайте руки. Ага, є, так, добре. Alina Pash отримала 8 балів від журі, 2 в умі. Рахуємо. Тіна каже, що 6, міняй Ярослав, міняй. Тут дуже багато складних цифр. І все, від України на Євробачення їде Alina Pash. Дякуємо, до зустрічі рівно за рік на Суспільному. А де Маша?" – сказав шоумен у кумедному ролику.

Відео Володимира Остапчука вже прокоментували кілька зірок:

Wellboy : "Сільнєйший";

: "Сільнєйший"; Оля Полякова : "Я не бачила, але мені сподобалось";

: "Я не бачила, але мені сподобалось"; Віталій Козловський : "Ржака";

: "Ржака"; і членкиня журі Тіна Кароль: "На жаль, ти, Володимире, правий у тому, що не потролити чи пройти мимо цього моменту неможливо".

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У сторіз Володимир Остапчук вже без іронії та сарказму обурився тим, що відбувалось у прямому ефірі.

Друзі, що у вас відбувається? Поясніть, як підрахунок голосів може бути на папірці з ручкою після підрахунку голосів на екрані? Як? Це рівень Євробачення?

– написав Остапчук.



Остапчук про фінал Нацвідбору / Фото з інстаграм-сторіз



Остапчук про фінал Нацвідбору / Фото з інстаграм-сторіз

Що сталось під час оголошення результатів

Тимур Мірошниченко під кінець фіналу почав оголошувати результати голосування. Та в один момент заплутався у цифрах.

Через це з екрана зникла турнірна таблиця, яка автоматично підраховувала загальний бал. Відповідальність читати бали взяли на себе судді. Вони додавали бали від журі та глядачів на папірці.

Згодом Тимур Мірошниченко пояснив, що плутанина вийшла тому, що у навушниках йому почали диктувати неправильні результати. Тоді як табличка зависла й нібито не хотіла повертатися на екран.