12 февраля в Киеве состоялся финал Национального отбора Евровидения-2022, который запомнился многим не яркими выступлениями участников, а курьезными случаями. Известный украинский шоумен Владимир Остапчук прокомментировал главное музыкальное мероприятие этого месяца.

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Владимир Остапчук о финале Нацотбора

Ведущий опубликовал юмористическую миниатюру, в которой изобразил своего коллегу Тимура Мирошниченко во время оглашения результатов.

"Да, а что, табличка повернется или нет к нам? Ага, не повернется, хорошо, да, давайте еще раз. Кто получил 6 баллов, поднимайте руки. Ага, есть, да, хорошо. Alina Pash получила 8 баллов от жюри, 2 в уме. Считаем. Тина говорит, что 6, меняй Ярослав, меняй. Здесь очень много сложных цифр. И все, от Украины на Евровидение едет Alina Pash. Спасибо, до встречи ровно за год на Суспильом. А где Маша?" – сказал шоумен в забавном ролике.

Видео Владимира Остапчука уже прокомментировали несколько звезд:

Wellboy : "Сильнейший";

: "Сильнейший"; Оля Полякова : "Я не видела, но мне понравилось";

: "Я не видела, но мне понравилось"; Виталий Козловский : "Ржака";

: "Ржака"; и член жюри Тина Кароль: "К сожалению, ты, Владимир, прав в том, что не потроллить или пройти мимо этого момента невозможно".

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Во вторник Владимир Остапчук уже без иронии и сарказма возмутился тем, что происходило в прямом эфире.

Друзья, что у вас происходит? Объясните, как можно подсчитать голоса на бумажке с ручкой после подсчета голосов на экране? Как? Это уровень Евровидения?

– написал Остапчук.



Остапчук о финале Нацотбора / Фото из инстаграм-сторис



Остапчук о финале Нацотбора / Фото из инстаграм-сторис

Что произошло во время оглашения результатов

Тимур Мирошниченко к концу финала начал объявлять результаты голосования. Но в один момент запутался в цифрах.

Поэтому с экрана исчезла турнирная таблица, которая автоматически подсчитывала общий балл. Ответственность читать баллы взяли на себя судьи. Они добавляли баллы от жюри и зрителей на бумажке.

Впоследствии Тимур Мирошниченко объяснил, что неразбериха вышла потому, что в наушниках ему начали диктовать неправильные результаты. В то время как табличка зависла и якобы не хотела возвращаться на экран.

Добавим, такой подсчет голосов уже вызвал скандал. Группа Kalush Orchestra, проигравшая Alina Pash с разрывом в 1 балл, подозревает Суспильне в фальсификации результатов. Музыканты готовы обжаловать его в суде.