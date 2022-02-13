12 февраля в Киеве состоялся финал Национального отбора Евровидения-2022, который запомнился многим не яркими выступлениями участников, а курьезными случаями. Известный украинский шоумен Владимир Остапчук прокомментировал главное музыкальное мероприятие этого месяца.
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Владимир Остапчук о финале Нацотбора
Ведущий опубликовал юмористическую миниатюру, в которой изобразил своего коллегу Тимура Мирошниченко во время оглашения результатов.
"Да, а что, табличка повернется или нет к нам? Ага, не повернется, хорошо, да, давайте еще раз. Кто получил 6 баллов, поднимайте руки. Ага, есть, да, хорошо. Alina Pash получила 8 баллов от жюри, 2 в уме. Считаем. Тина говорит, что 6, меняй Ярослав, меняй. Здесь очень много сложных цифр. И все, от Украины на Евровидение едет Alina Pash. Спасибо, до встречи ровно за год на Суспильом. А где Маша?" – сказал шоумен в забавном ролике.
Видео Владимира Остапчука уже прокомментировали несколько звезд:
- Wellboy: "Сильнейший";
- Оля Полякова: "Я не видела, но мне понравилось";
- Виталий Козловский: "Ржака";
- и член жюри Тина Кароль: "К сожалению, ты, Владимир, прав в том, что не потроллить или пройти мимо этого момента невозможно".
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Во вторник Владимир Остапчук уже без иронии и сарказма возмутился тем, что происходило в прямом эфире.
Друзья, что у вас происходит? Объясните, как можно подсчитать голоса на бумажке с ручкой после подсчета голосов на экране? Как? Это уровень Евровидения?
– написал Остапчук.
Остапчук о финале Нацотбора / Фото из инстаграм-сторис
Остапчук о финале Нацотбора / Фото из инстаграм-сторис
Что произошло во время оглашения результатов
- Тимур Мирошниченко к концу финала начал объявлять результаты голосования. Но в один момент запутался в цифрах.
- Поэтому с экрана исчезла турнирная таблица, которая автоматически подсчитывала общий балл. Ответственность читать баллы взяли на себя судьи. Они добавляли баллы от жюри и зрителей на бумажке.
- Впоследствии Тимур Мирошниченко объяснил, что неразбериха вышла потому, что в наушниках ему начали диктовать неправильные результаты. В то время как табличка зависла и якобы не хотела возвращаться на экран.