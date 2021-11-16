Бачив лише один раз: чоловік Періс Гілтон має позашлюбну доньку, про яку ніхто не знав

Не пройшло й тижня після весілля Періс Гілтон та Картера Реума, як у мережі спалахнув скандал. Виявилося, що чоловік світської левиці виховує 9-річну доньку, яку бачив лише один раз. Невідомо, чи знає сама Періс про дитину свого обранця.

В американські ЗМІ просочилась інформація про те, що Картер Реум є батьком. 9 років тому на світ з'явилась його донька, про яку раніше не було нікому відомо.

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Чоловік Періс Гілтон має доньку

Мамою дівчинки є Лаура Белліцці, зірка реаліті-шоу "Секрети Аспена". У 2010 році вона зустрічалась з актором Мелом Гібсоном. Тому вважалося, що жінка завагітніла саме від нього.

Однак ні Мел, ні Лаура, не погоджуються з такою версією. Тесту на батьківство не робили, однак Картер Реум підписав документ, де підтвердив, що є татом дівчинки. Він нібито лише один раз зустрічався з донькою. Хоч чоловік не бачиться з нею, але фінансово підтримує.

Люди, для яких ця історія важлива, знали про неї протягом 10 років. Картер підтримує цю дитину. Хоча він не має з нею традиційних стосунків між батьком і донькою, він забезпечував її з моменту її народження і буде робити це й надалі,

– повідомив представник бізнесмена.

Після новин про те, що Картер Реум та Періс Гілтон одружилися, дівчинка нібито дуже засмутилась і була емоційно вражена.

"Також вона бачила статті Періс і Картера про створення сім’ї. Вона відчула величезне неприйняття і відчула себе покинутою", – розповів інсайдер.



Донька Реума засмутилась через новини про весілля батька / Фото з інстаграму Періс Гілтон

Зазначимо, що невідомо, чи знає Періс Гілтон про те, що її обранець вже є батьком. Світська левиця сама мріє про первістка. Вона готується до того, аби стати мамою за допомогою штучного запліднення.

Що відомо про весілля Періс Гілтон