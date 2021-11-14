Якщо наречена Періс Гілтон за весілля змінила кілька суконь, то Кім Кардашян в одній виглядала так, що від неї важко було відвести погляд. Вона зробила ставку на плаття бренду Rick Owens з колекції весна-літо 2022 і не прогадала.

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Так, на Кім Кардашян довга чорна сукня з легкою плісированою спідницею та довгим асиметричним шлейфом. Вона підкреслила апетитні стегна зірки, однак головний акцент був на декольте. Її відверте вбрання без бретелей трималось на грудях й оголювало навіть живіт. Такого сміливого вирізу в Кім ще не було.

Світська левиця була в образі total black. Під сукню вона підібрала чоботи-панчохи, які залишаються в тренді не один сезон поспіль. Волосся Кім Кардашян заплела у тугу косу, а з аксесуарів обрала масивні сережки-кільця. Довершив образ макіяж smoky eyes.

Мережею розлетілося фото зірок, на якому Кім поправляє квіткову фату Періс Гілтон. Цей "живий" кадр давніх подруг зібрав мільйони лайків.

Кім Кардашян на весіллі Періс Гілтон / Фото з інстаграму світської левиці

Схоже, Періс Гілтон визначила дрес-код весілля як total black, адже не тільки Кім Кардашян, а й інші знамениті гості засвітились у смокінгах і чорних вечірніх сукнях.

Фото Кім Кардашян з весілля Періс Гілтон

Кім Кардашян на весіллі Періс Гілтон / Фото з інстаграму світської левиці

Кім Кардашян на весіллі Періс Гілтон / Фото з інстаграму світської левиці