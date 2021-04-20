Австралійська співачка Montaigne (Джессіка Алісса Серро) не поїде у Роттердам представляти Австралію на Євробаченні. Причиною такого рішення стали карантинні обмеження, які спричинили чимало труднощів у пересуванні країнами.
Австралія не поїде на Євробачення-2021
Про те, що Монтель не зможе представити країну у Нідерландах, а виступить лише "у записі", повідомив редактор-виконавець SBS і глава австралійської делегації на Євробаченні Джош Мартін. За його словами, через карантинні умови виникло безліч труднощів, щоб дістатися через однієї країни в іншу.
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"Це дуже розчаровує, особливо співачку Montaigne. Але якщо ми чогось навчилися за останній рік, так це того, що у нас досить добре виходить коригувати і змінювати наші плани в тих умовах, які пропонує сучасний світ. Все ж ми будемо змагатися, і ми плануємо показати дуже особливе і епічне шоу", – заявив Джош Мартін.
Він також подякував артистці та Європейській мовній спілці "за постійну підтримку участі Австралії в заході, а також за їхню прихильність на тлі проблем, пов'язаних з COVID-19". Представник SBS додав, що на Євробачення-2021 презентують живий виступ артистки, попередньо записаний на відео.
Реакція артистки Montaigne
У свою чергу співачка Montaigne зазначила, що їй надзвичайно сумно, що вона вже 2 роки поспіль не зможе брати участь в Євробаченні.
Не дивлячись на це розчарування, можливість брати участь і змагатися в Євробаченні два роки поспіль – величезний привілей. Мені вдалося представити дві пісні, якими я пишаюся і які багато значили для людей. Я досі у захваті від того, що можу представити пісню Technicolor в цьому році, в якій би формі не був мій останній виступ! Це таке гарне свято, що навіть пандемія не може приспати його,
– повідомила співачка Монтень.
Montaigne – Technicolor: дивитись відео онлайн
Що відомо про Євробачення-2021:
- Цього року міжнародний пісенний конкурс не пройде в традиційному форматі. Нещодавно конкурс дозволили проводити з глядачами у залі.
- Організатори остаточно визначились зі сценарієм проведення конкурсу: згідно з версією B, зал може бути заповнений на 80% або взагалі без глядачів, а команди артистів повинні бути меншими, ніж зазвичай.
- Конкурс відбудеться у травні 2021 року у Роттердамі, Нідерланди: перший півфінал пройде 18 травня, другий півфінал – 20 травня, а фінал – 22 травня.
- Порядок виступів залишився таким, як і торік, тому гурт Go_A презентує пісню в першому півфіналі під номером 15.
- Український гурт виступить із композицією "Шум".