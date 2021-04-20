Австралійська співачка Montaigne (Джессіка Алісса Серро) не поїде у Роттердам представляти Австралію на Євробаченні. Причиною такого рішення стали карантинні обмеження, які спричинили чимало труднощів у пересуванні країнами.

Австралія не поїде на Євробачення-2021

Про те, що Монтель не зможе представити країну у Нідерландах, а виступить лише "у записі", повідомив редактор-виконавець SBS і глава австралійської делегації на Євробаченні Джош Мартін. За його словами, через карантинні умови виникло безліч труднощів, щоб дістатися через однієї країни в іншу.

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"Це дуже розчаровує, особливо співачку Montaigne. Але якщо ми чогось навчилися за останній рік, так це того, що у нас досить добре виходить коригувати і змінювати наші плани в тих умовах, які пропонує сучасний світ. Все ж ми будемо змагатися, і ми плануємо показати дуже особливе і епічне шоу", – заявив Джош Мартін.

Він також подякував артистці та Європейській мовній спілці "за постійну підтримку участі Австралії в заході, а також за їхню прихильність на тлі проблем, пов'язаних з COVID-19". Представник SBS додав, що на Євробачення-2021 презентують живий виступ артистки, попередньо записаний на відео.

Реакція артистки Montaigne

У свою чергу співачка Montaigne зазначила, що їй надзвичайно сумно, що вона вже 2 роки поспіль не зможе брати участь в Євробаченні.

Не дивлячись на це розчарування, можливість брати участь і змагатися в Євробаченні два роки поспіль – величезний привілей. Мені вдалося представити дві пісні, якими я пишаюся і які багато значили для людей. Я досі у захваті від того, що можу представити пісню Technicolor в цьому році, в якій би формі не був мій останній виступ! Це таке гарне свято, що навіть пандемія не може приспати його,

– повідомила співачка Монтень.

Montaigne – Technicolor: дивитись відео онлайн

Що відомо про Євробачення-2021: