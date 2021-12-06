Артур Логай зізнався, хто єдиний не привітав його з перемогою на "Танцях"

Тиждень тому Артур Логай переміг на "Танцях з зірками". За цей час його встиг привітати ледь не весь український шоу-бізнес. Чи не єдиний, хто не зрадів перемозі актора, – це Олексій Суровцев.

У суперфіналі на паркет "Танців з зірками" повернулися всі учасники сезону. Вони стали свідками тріумфу Артура Логая та Анни Кареліної. Однак не всі пари вболівали за них. Так, актор з серіалу "Слід" Олексій Суровцев чи то мав інших фаворитів, чи то все ще мріяв, щоб кубок був у його руках, однак не знайшов час, аби привітати колегу з перемогою.

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Здається, лише Олексій Суровцев. Це його справа, мене це взагалі не бентежить. Краще щиро не підійти, ніж нещиро підійти і привітати. Тож, дякую за щирість,

– наголосив Артур Логай.

Артур Логай та Анна Кареліна / Фото з інстаграму танцівниці

Тут варто зазначити, що вся знімальна група "Танців з зірками" на чолі з учасниками та продюсерами святкувала закінчення п'ятого сезону. За словами переможця, афтепаті затягнулось до 8 години ранку.

За доброю традицією "Танців з зірками" пара переможців уже планує відпочинок після чотирьох місяців сумлінної підготовки до прямих ефірів. Так, Анна Кареліна поїде в Буковель, а Артур Логай, можливо, гайне в Стамбул з бабусею та дідусем.

"Дуже сильно хочеться кудись поїхати, але чотири місяці мене не було, накопичилося дуже багато справ. Я сподіваюся, що вирішу їх у найближчі два тижні і тоді вже буду про це думати. Знаю лише, що можу поїхати на декілька днів у Стамбул і просто погуляти", – додав Артур Логай.