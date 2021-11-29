Прима-балерина додала, що в Артура та Анни є родзинка – вони постійно вдавалися до складних підтримок, яких не було в номерах інших учасників.

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Катерина Кухар про Артура Логая та Анну Кареліну

Як суддя зірка має бути неупередженою, однак серед фіналістів таки був фаворит, який в результаті й переміг.

Артур дуже харизматичний, талановитий актор. З сильною енергетикою, яка заворожує глядача,

– додала Кухар.

Прима-балерина відзначила й силу Логая, адже ті підтримки, які він робив з Анею, не могла зробити жодна пара, яка була в цьому сезоні.

Артуру взагалі пощастило з партнеркою, адже вона дуже технічна та відчайдушна. Не всі підуть на ті підтримки, які вони роблять. Аня надзвичайно ризикована жінка,

– прокоментувала суддя.

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Катерина відзначила, що Артур готовий на будь-які ризики та складнощі: "Це тестостерон, харизма, сила, мужність цього сезону. Він сповнений енергією та шармом. Вічний енерджайзер".



Артур Логай та Анна Кареліна / Фото з інстаграму Артура Логая