Грандіозний суперфінал "Танців з зірками" закінчився після опівночі 28 листопада, але ані переможці, ані учасники, ані судді, ані продюсери не поспішали розходитись додому. У голдрумі й залаштунками вони влаштували афтепаті з тріумфаторами Артуром Логаєм та Анною Кареліною.

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Члени журі та керівники проєкту дякували знаменитостям за сезон, а ті своєю чергою засипали їх компліментами у відповідь. Переможець "Танців з зірками" зізнався, що вечірка затягнулась до 8 ранку, відтак йому було ще важче отямитися після суперфіналу.

До 7 чи 8 ранку усі ці святкування, дуже хочеться борщу. Гуляли всі. Мені навіть не хочеться приховувати цей стан,

– з гумором поділився Артур Логай.

На ранок після перемоги актор з серіалу "Моя улюблена Страшко" не міг повірити, що після чотирьох виснажливих місяців у павільйоні на ВДНГ кубок у їхніх з Анею руках.

"Я що на сцені не зрозумів до кінця, що на бекстейджі. Я бачу це, але не усвідомлюю… Звісно, всі раділи, вітали, хтось плакав, хтось сміявся", – додав актор.

Судді "Танців з зірками" з переможцями п'ятого сезону / Фото з інстаграму Катерини Кухар

Нагадаємо, "Танці з зірками" – не перший телепроєкт у житті Артура Логая. Важливе місце в його біографії посідає вокальне шоу "Х-Фактор", завдяки якому він отримав першу хвилю популярності.