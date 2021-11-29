За результатами голосування суддів і глядачів кубок "Танців з зірками" виборов Артур Логай з партнеркою Анною Кареліною. На головний паркет країни він прийшов без жодного танцювального досвіду, а за 13 прямих ефірів став "майстром підтримок". Усе тому, що пара буквально жила в павільйоні, вдень і вночі відточуючи постановки.

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Своєю перемогою Артур Логай довів, що можливо все, якщо вірити в себе, у свою мрію та йти крізь труднощі на шляху до неї.

Артур Логай та Анна Кареліна – переможці "Танців з зірками" / Фото з інстаграму проєкту

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Реакція мережі на перемогу Артура Логая на "Танцях з зірками"

Упродовж останніх трьох місяців Артура Логая та Анну Кареліну шалено підтримували в мережі, захоплюючись їхніми підтримками та технікою. Однак після перемоги на народних улюбленців звалився нещадний хейт. На диво, у мережі більше обурюються їхньою перемогою, аніж вітають з тріумфом.

У коментарях шоу "Танці з зірками" називають продажним, суддів звинувачують у тому, що підсуджували Логаю й занижували бали Ользі Харлан і Дмитру Дікусару.

Нагадаємо, у 13 випуску "Танців з зірками" всі суперфіналісти станцювали один новий номер – фрістайл. Найнижчі оцінки суддів дістались Ользі Харлан і Дмитру Дікусару – усього 37 балів, тоді як Артуру Логаю та Анні Кареліній – 40.