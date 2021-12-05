Катя Осадча у суперфіналі проєкту "Танці з зірками" була ведучою зіркового балкона й підтримувала кожного. Але однаково мала свого фаворита.

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За кого вболівала Катя Осадча

Телеведуча бажала перемоги спортсменки Ольги Харлан.

Я вболівала за дівчину. З Олею Харлан я давно знайома, тому тримала за неї кулаки. Але "срібло" – це ж теж медаль, і я її вітаю,

– сказала знаменитість.

Однак Катя Осадча не засмутилась через перемогу Артура Логая. Вона вважає, що актор переміг чесно.

"Я не професіонал в танцях і не можу оцінювати майстерність зірок та їхніх партнерів, але думаю, що перемога Артура Логая абсолютно заслужена", – підкреслила Катя Осадча.



Артур Логай та Анна Кареліна / Фото з інстаграму Артура Логая

Цікаво, що не всі глядачі "Танців з зірками" погодилися з перемогою Артура Логая та Анни Кареліної. Чимало користувачів мережі назвали шоу продажним і висловлювали думки про те, що парі навмисне завищували оцінки й "тягнули" їх до кінця проєкту.