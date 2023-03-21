24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение. Уже больше года украинцы борются за свободу и постепенно выгоняют врага из страны. И в рядах ВСУ есть много звезд, продолжающих защищать страну.

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За это время несколько артистов получили ранения. 24 Канал вспомнил, кто из звезд пострадал и насколько серьезными были ранения.

Кто из артистов получал ранения на войне

Андрей Хливнюк

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк почти сразу после вторжения записался в терроборону и отправился защищать Киевскую область от оккупантов. В конце марта колонна, в которой двигался музыкант, попала под минометный обстрел, из-за чего артист получил ранения.

Вражеский осколок попал артисту прямо в лицо. Хлывнюк несколько дней находился в больнице, где ему наложили швы, и вернулся в службу.

Отметим, что сейчас Андрей Хливнюк является бойцом подразделения патрульной полиции "София". В первые месяцы вторжения его обязанностями была эвакуация мирных жителей. Но впоследствии он прошел обучение, позволив ему стать оператором боевого дрона.

Даниель Салем

Ведущий Даниэль Салем также пошел в военкомат сразу после начала полномасштабной войны. Он попал в Нацгвардию, теперь ездит на передовую с разведкой.

Во время выполнения боевых задач с Салемом несколько раз происходили ситуации, когда он с собратьями попадал под обстрелы окупантов. Впервые это произошло весной, в марте.

Тогда знаменитость прощался с жизнью, ведь на них пристреливался вражеский танк. Ведущему с собратьями удалось вовремя выйти из засады и уехать на машине. Впрочем, вражеский осколок все же задел авто.

Второй раз знаменитость попала под вражеский обстрел летом в Николаеве. Тогда ведущий получил легкую контузию и поэтому перестал слышать левым ухом.

Позже летом Салем также получил ранение на передовой: травмировал спину, из-за чего находился на больничном. По словам ведущего, тогда он "получил шар в броник".

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Дмитрий Линартович

Актер, звезда фильмов "Прошедший сквозь Огонь", "Толока", "Гетман" и "Обмен" Дмитрий Линартович пошел добровольцем на фронт с самого начала полномасштабной войны. Он служит разведчиком в 46-м отдельном десантно-штурмовом батальоне.

В январе 2023 года Дмитрий получил тяжелое ранение в боях за Соледарь. По информации его отца, актер получил тяжелую контузию и осколочное ранение.

Позже на странице Линартовича появилось видео по его эвакуации во время ранения. "Привет, друзья. Я украинский актер Дмитрий Линартович. В Соледаре. 300-й. Помните, что мы на богом данной земле, нас никогда не сломать. Мы побеждаем. Слава Украине!" – сказал он.

Виктор Стороженко

Украинский актер Мартин Филдман, подлинное имя которого Виктор Стороженко, находился на востоке Украины, где защищал страну от российских оккупантов. Летом у него был адский бой с захватчиками. оккупанты накрыли позиции украинских защитников кассетными минами, в результате чего Стороженко получил серьезные ранения.

После медицинской эвакуации знаменитость узнал, что ВСУ зачистили от захватчиков линию фронта, где служил актер. Самого же Стороженко отправили в фронтовую больницу, а затем эвакуировали в медучреждение Днепра, а позже – в Киев.

Медики выкачали актеру жидкость из глаза и сделали операцию. К счастью, глаз Стороженко не пострадал.

Илья Рыбальченко

Участник шоу "Холостячка" Илья Рыбальченко с начала вторжения тоже вступил в ряды ВСУ. В конце ноября он вышел на связь и сообщил, что получил ранение в плечо на юге Украины.

Также он обнародовал фото с больничной койки. Примечательно, что у него забинтованы плечо и часть грудной клетки. Рыбальченко отметил, что сейчас с ним все хорошо и передал привет освобожденному от захватчиков Херсону.

Сергей Филимонов

Лидер движения "Гонор" Сергей Филимонов, сыгравший главную роль в фильме Олега Сенцова "Носорог", тоже был ранен на войне с оккупантами. О его боевой травме рассказал режиссер.

Филимонов попал под обстрел окупантов "Градами". Врачи прооперировали военного и достали из него восемь осколков.

В общем, ранение Сергея было нетяжелым, медики все же советовали находиться минимум месяц на реабилитации. Но актер раньше вернулся на фронт.

К слову, украинские добровольцы, борющиеся за свободу на фронте, есть и среди известных звезд и медийных персон. Читайте в подборке о мужчинах, которые не ждали повестки, чтобы одеть военную форму, а сами отправились в ряды ВСУ.