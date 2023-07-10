Артем Пивоваров шокував новим трюком: співак стрибнув з металевої конструкції над сценою – відео

Український співак Артем Пивоваров провів концерт у польському місті Катовіце. Артисту вдалося здивувати публіку шаленим трюком – просто під час концерту він виліз на металеву конструкцію та зістрибнув з неї.

Зазначимо, що співак завжди дуже активний на своїх концертах та часто влаштовує подібні трюки. Зокрема у травні, під час виступу в Одесі, Пивоваров пробігся бильцем другого поверху без страховки.

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Тепер артист шокував фанатів у Польщі. В один момент Артем Пивоваров зістрибнув з металевої конструкції, яка була доволі високо, приземлився на сцену, а потім ще й зіграв на барабанах.

Крім того, під час концерту Пивоваров не раз ще залазив на конструкцію, сидів на ній і, навіть, стояв.

Реакція шанувальників

У коментарях підписники були в захваті від енергії артиста, вони наголосили, що Пивоваров віддається під час виступів на всі 100%. Що йому пишуть у коментарях:

"Непосидюча людина. Енергія зашкалює, розриває зсередини. Просто вибух".

"Запал, тренування, енергія і сила. Це все є в Артемі. Браво, вона передається на глядачів і це круто".

"Це було дуже круто й енергійно".

"Артеме, ви просто ураган – цунамі. Була на вашому концерті, це просто unreal".

"Це було неймовірно! Краще ніж Beyonce".

"В мене мурахи. Сила та міць".

"Яке задоволення було відчувати ту енергетику. Артем неймовірна людина, з нього невидимі іскри летять та підпалюють серце кожного з присутніх".

Сам Пивоваров також відреагував на коментарі. Зокрема, виконавець написав: "Артем без гімнастики на сцені не Артем".

Додамо, що співак зараз перебуває у благодійному турі за кордоном. За його словами, вони планують закупити 6 авто для ЗСУ.

До слова, в лютому Пивоваров виступив на концерті у Польщі, де просто під час виступу травмував ногу. На оприлюднених кадрах помітно, як співак різко падає на підлогу. Йому довелося викликати лікарів.