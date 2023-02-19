Можливо, у артиста може бути забій чи розтяг, а може – все значно серйозніше. Наразі сам Артем Пивоваров ніяк не коментував цей інцидент.

До теми Закрийте пельки, – Артем Пивоваров емоційно звернувся до тих, хто каже, що концерти не на часі

Водночас на відео помітно, як йому надають першу медичну допомогу. Щоб зменшити біль артиста, медики нанесли спрей-заморозку.

Цікаво, що після цього Артем повернувся на сцену, щоб продовжити виступ. "Все буде добре. До зустрічі", – написав Пивоваров під відео.



Цікаво, що у Instagram-stories співак показав листування зі своєю мамою після травми, в якому зазначив, що все добре. Він просто оступився, оскільки підлога була слизькою. На це мама жартівливо чи не дуже написала: "Нах*ра ти пригаєш?".



Реакція мами Артема Пивоварова на його травму ноги / Скриншот

Шанувальники у коментарях бажають Артему Пивоварову якнайшвидшого одужання.

"Цей концерт буде у моєму серці назавжди, звук, енергія, сила, подача… Магія від першої до останньої ноти. А вийти співати з травмою та незважаючи на біль віддати себе на 100% – це те, що показує, хто ти є!"

"Відданість своїй справі – продовжувати концерт незважаючи ні на що, важливо".

"Люди, ви думаєте його це зупинить ? Я думаю, що ні! Він ж у нас бомба-ракета. Заживе нога і буде далі покоряти всі балкони і арки. Артем, бережи себе! Одужуй! І дякуємо тобі за всі твої концерти. у Варшаві був підпал".

"Ну казали ж, що дострибаєшся, непосидючий ти наш".

"Бережи ніжку! Одужуй! Дякую за сьогодні, то був підпал!"

"Одужуй швидше".

У коментарях ведучий Андрій Бєдняков зазначив, що не впевнений (ймовірно в тому, що все буде добре – 24 Канал). "Я після такого у гіпсі ходив місяць", – додав він.

До слова, зараз Артем Пивоваров вирушив у благодійний тур Європою. Артист виступить з концертами, щоб зібрати кошти на потреби наших військових. А згодом повернеться в Україну і продовжить зустрічатися з шанувальниками тут. Графік концертів дізнавайтеся на сайті.