Шанувальники були дуже налякані. Вони попросили свого кумира берегти себе, адже лише кілька місяців тому Пивоваров просто під час виступу травмував ногу.

До теми Майте повагу: Артем Пивоваров "наїхав" на чоловіка, який хотів вдарити фанатку на його концерті

Співак зараз має тур по Україні, тож їздить містами України. Днями він виступив в Одесі, де сильно налякав своїх підписників.

Зокрема, на концерті артист відчув адреналін, коли виконував "Ой на горі". Тож він у прямому сенсі слова поліз на гору – Пивоваров спочатку застрибнув на бильце балкона, а потім пройшовся по ньому.

Він вийшов наверх до шанувальників на другому поверсі. Пивоваров пройшовся бильцем, а дійшовши до середини, продовжив співати.

Глядачі в залі були в захваті від екстремального вчинку співака. Дехто з шанувальників, поки Артем крокував бильцем, дав йому п'ять.

Ті ж фани Пивоварова, які побачили відео у соцмережі, були налякані та приголомшені його поведінкою:

"Перша думка, аби не зіштовхнули",

"Артеме, хіба так можна? В тебе лише нога одужала, а ти так стрибаєш",

"На відео дивитися страшно. Талановитий хлопчина, найвідданіший волонтер! Не ризикуйте своїм життям!",

"Артеме, це дуже ризиковано! Нащо випробувати долю? Не дай Боже",

"В залі ж є діти, які дуже люблять ваші виступи! А якби ви випадково впали, та ще й на глядачів у залі!".

"То вже занадто, треба подавати гарний приклад".

"У мене б серце зупинилося, якби моя дитина таке витворяла) добре, що я не мама Артема".

До слова, раніше у мережі завірусилося відео з концерту Артема Пивоварова в Чернівцях, де він видерся на балкон з травмованою ногою. У мережі відреагували неоднозначно, але співак швидко відповів на критику.