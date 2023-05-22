31-річний Артем Пивоваров не вперше дивує публіку таким ризикованим вчинком з "пробіжкою" бильцем балкона. Це вже траплялося на концерті в Одесі. Тоді співак був без страховки й супроводу, тоді як у Хмельницькому слідом за ним прогнався один з охоронців. Інцидент потрапив на відео й обурив користувачів інстаграму.

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Артему Пивоварову "дісталося" від користувачів соцмереж

У коментарях під відео одні забили на сполох через те, що Артем Пивоваров дає поганий приклад дітям, які фанатіють від нього, ходять на концерти, а потім спробують повторити трюк у реальному житті. Іншим же шкода охоронця, який хоч-не-хоч мусив прогнатися за артистом бильцем балкона:

"Може він і супервиконавець, але поведінкою підбішує";

"Голос гарний, а поведінка 13-річного хлопчика";

"Обожнюю пісні, обожнюю виконання, музику. Все супер, але навіщо екстрим робити? Це, якщо чесно, перекриває талант";

"Поводитися в обласній філармонії таким чином, м'яко кажучи, некультурно. Це при тому, що ви, пане Артеме, наразі в великому авторитеті в молоді – майбутнього України";

"Ви ж розумієте, що ви приклад для багатьох дітей. Навіщо ви даєте їм такий приклад? Ви хоч десь писали про те, що "не виконуйте у реальному житті, не повторюйте, це небезпечно". Ні, ви ще до всього жартуєте і глузуєте з тих, хто робить вам доцільні зауваження";

"Дуже обурливо! Дітей купа, "гарний" приклад. Реально, а як його охоронцю?" ;

; "Хтось подумав про охоронця, про його сім'ю?".

Варто наголосити, що на хейт Артем Пивоваров відреагував з іронією – відповів одній з підписниць: "Та і людина, чесно кажучи, не дуже".

Реакція Артема Пивоварова на хейт / Скриншот з інстаграму артиста

Однак є й ті, хто підтримує подібні витівки артиста на концертах:

"В Україні достатньо артистів з іншим типом темпераменту, можете відвідувати їхні концерти. А життя і здоров'я Артема – це виключно його відповідальність ";

"; "Моє покоління виросло на фільмах про паркур, і ніхто не казав, що це поганий приклад";

"Головний каскадер країни скоріше прославив того охоронця, а не "змусив бігати";

"То вони всі не викупають, що ти робив на своїх концертах 2010 року, а зараз публіка така тендітна, що аж бридко".

Нагадаємо, Артема Пивоварова вже критикували за подібну витівку на концерті в Чернівцях. Тоді він виступав у драмтеатрі, але все одно видерся на балкон з ліпним декором, червоним оксамитом і золотом. Там співак всівся на поручень і заспівав "Ой, на горі".