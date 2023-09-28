Зробив концерт та здійснив мрію: Артем Пивоваров завітав до дитячої лікарні "Охматдит"

Днями співак Артем Пивоваров зустрівся зі своїми маленькими та дорослими фанатами в "Охматдиті". Це найбільша дитяча лікарня України. Там, артист подарував чимало позитиву та радості малечі й не тільки.

Всі разом з виконавцем та його командою співали, танцювала, фотографувалися та просто весело проводили час. До того ж у день зустрічі співак здійснив мрію одного зі своїх шанувальників.

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Артем Пивоваров виступив в "Охматдиті"

Співак разом з командою музикантів завітав у лікарню, щоб заспівати дітям, батькам та медикам свої пісні. Він подарував чимало позитивних емоцій малечі. Зокрема, Артем навіть виконав хіт "Там у тополі" зі своєю маленькою фанаткою.



Артем Пивоваров з маленькою фанаткою / Скриншот з фейсбук-сторіс Анастасії Магеррамової

Крім того, співак зустрівся з хлопцем В'ячеславом, який хворів на мієлоїдну лейкемію та мріяв про зустріч з артистом, коли проходив хімієтерапія і трансплантацію кісткового мозку в "Охматдиті". Артем поговорив з хлопцем, послухав його треки, дав рекомендації та подарував подарунок.

Не лише Артем Пивоваров