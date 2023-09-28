Все вместе с исполнителем и его командой пели, танцевали, фотографировались и просто весело проводили время. К тому же, в день встречи певец осуществил мечту одного из своих поклонников.

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Артем Пивоваров выступил в "Охматдете"

Певец вместе с командой музыкантов посетил больницу, чтобы спеть детям, родителям и медикам свои песни. Он подарил немало положительных эмоций малышам. В частности, Артем даже исполнил хит "Там у тополі" со своей маленькой фанаткой.



Артём Пивоваров с маленькой фанаткой / Скриншот с фейсбук-сторисс Анастасии Магеррамовой

Кроме того, певец встретился с парнем Вячеславом, который болел миелоидной лейкемией и мечтал о встрече с артистом, когда проходил химиотерапию и трансплантацию костного мозга в "Охматдете". Артем поговорил с юношей, послушал его треки, дал рекомендации и вручил подарок.

Не только Артем Пивоваров