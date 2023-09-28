Всі разом з виконавцем та його командою співали, танцювала, фотографувалися та просто весело проводили час. До того ж у день зустрічі співак здійснив мрію одного зі своїх шанувальників.
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Артем Пивоваров виступив в "Охматдиті"
Співак разом з командою музикантів завітав у лікарню, щоб заспівати дітям, батькам та медикам свої пісні. Він подарував чимало позитивних емоцій малечі. Зокрема, Артем навіть виконав хіт "Там у тополі" зі своєю маленькою фанаткою.
Артем Пивоваров з маленькою фанаткою / Скриншот з фейсбук-сторіс Анастасії Магеррамової
Крім того, співак зустрівся з хлопцем В'ячеславом, який хворів на мієлоїдну лейкемію та мріяв про зустріч з артистом, коли проходив хімієтерапія і трансплантацію кісткового мозку в "Охматдиті". Артем поговорив з хлопцем, послухав його треки, дав рекомендації та подарував подарунок.
Не лише Артем Пивоваров
- Раніше після гучного скандалу щодо благодійного концерту Світлани Лободи в Osocor Residence, на якому мали б збирати гроші на ЛОР-відділення "Охматдиту", репер Ярмак відкрив свій збір на "Охматдит". Він наголошував, що допомогти лікарні можна багатьма іншими шляхами та з гідними людьми, а не зрадниками. Тож після скандального скасування концерту перейшов до справи – оголосив збір на 10 мільйонів гривень.
- Навесні боксер Олександр Усик навідався із візитом у лікарню "Охматдит", аби провідати діток, які перебувають там на лікуванні. Спортсмен поспілкувався з ними, зробив пам'ятні фото та роздав автографи.
- У липні Дзідзьо зробив сюрприз у день народження для своєї незрячої шанувальницю. Він зустрівся з юною волонтеркою Анною-Марією Герман і вирішив втілити в реальність одну з її мрій. Попри те, що дівчина не бачить, вона за допомогою свого таланту допомагає українським військовим. Анна-Марія співає й на своїх виступах збирає кошти для ЗСУ. Вона вже віддала понад 1 649 757 гривень на потреби захисників. Дівчинка дуже хотіла зустрітися з артистом. Тож він організував їй сюрприз і разом зі співаком у свій день народження Анна-Марія на професійній студії записала пісню "Ліхтарики".
- Колишній гравець та тренер збірної України Андрій Шевченко також відвідав дитячу лікарню "Охматдит". Серед інших там лікуються маленькі пацієнти, які отримали травми через атаки Росії на цивільну інфраструктуру. Зокрема, в медичному закладі тоді була шестирічна Марина, яка стала першою дитиною з ампутацією через травмування внаслідок російського обстрілу, яку протезували в Україні. Футболіст пограв у м'яча з дівчинкою.