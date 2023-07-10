Анна-Марія співає й на своїх виступах збирає кошти для ЗСУ. Вона вже віддала 1 649 757 гривень на потреби захисників.

Дивіться також TAYANNA, Нікіта Кісельов, ENLEO та інші: музичні прем'єри, які мають бути у вашому плейлисті

Дзідзьо здійснив мрію своєї фанатки

Дівчинка дуже хотіла зустрітися з артистом. Тож днями він організував їй сюрприз. Разом зі співаком у свій день народження Анна-Марія записала пісню.

Вчора, в День народження Анни-Марії, ми зустрілись і познайомились. А ще записали на студії дуже гарну пісню "Ліхтарики", яку ми з Анатолієм Безухом вирішили подарувати дівчинці для виконання,

– написав співак.

Артист наголосив: "Анна-Марія неймовірна. Приклад для нас усіх, для України та світу".

Для перегляду фото гортайте направо:

Зазначимо, під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну Дзідзьо став рідше ділитися світлинами зі своїми шанувальниками у соцмережах. Зараз співак зосередився на благодійній діяльності та дає концерти, щоб збирати кошти на потреби української армії. Втім, днями, після російської атаки на Львів, артист поширив наслідки ракетного обстрілу у своєму інстаграмі.