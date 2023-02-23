Нещодавно Пивоваров виступив на концерті у Польщі, де просто під час виступу Артем травмував ногу. На оприлюднених кадрах помітно, як співак різко падає на підлогу.

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Нове відео, як Пивоваров травмував ногу

Сам музикант досі не розповів деталі інциденту. Проте, в TikTok з'явилося нове відео, де показали момент падіння Пивоварова.

Спочатку виконавець активно співає та танцює, згодом він став на край сцени перепочити, і як тільки Артем вирішив повернутися на центр сцени, він послизнувся та різко впав.

На відео помітно, що Пивоваров одразу схопився за ногу та почав корчитися від болю.



Після цього музиканту надали першу медичну допомогу. У Instagram Артем показав відео, на якому лікарі оглядають його ногу та наносять на неї спрей-заморозку.



Пивоваров продовжив концерт

о​Нагадаємо, що попри травму Пивоваров повернувся на сцену та дограв концерт до кінця. Щоправда, робив це співав вже сидячи на стільці, адже медики заборонили йому ставати на травмовану ногу.

До слова, зараз Артем Пивоваров вирушив у благодійний тур Європою. Артист виступить з концертами, щоб зібрати кошти на потреби наших військових. А згодом повернеться в Україну і продовжить зустрічатися з шанувальниками тут. Графік концертів дізнавайтеся на сайті.