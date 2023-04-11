Просто зі сцени Артем Пивоваров поставив на місце чоловіка й заступився за дівчат, бо не може закривати очі, коли жінкам погрожують фізичною розправою. Як це було, дивіться відео далі.

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Артем Пивоваров "наїхав" на чоловіка на своєму концерті

Ви як чоловік майте повагу до жінки. Сказати жінці, що ви її вдарите, серйозно? Я просто не як співак зараз, я як людина вам відповідаю. Це абсурд. Це недоречно, це ваша слабкість,

– сказав Артем Пивоваров зі сцени.

Уже в підписі музикант додав, що за хамство в бік жінки в його рідному Вовчанську "в "кабінет прилітало" одразу", ніяких бесід ніхто не проводив. Крім того, Пивоваров нагадав, що виховували його жінки, батька не було, тож він апріорі проти будь-якої агресії в їх бік.

"Я ніколи не проходив повз таких ситуацій у своєму житті й ніколи не стояв осторонь, коли чоловіки дозволяли собі грубість на адресу жінки. Я сміливо наголошу, що не терпітиму на своїх концертах булінгу, жорстокості, залякування і погрожування жінці фізичною розправою від чоловіків, яким не подобаються танці глядачів біля сцени. Я закликаю чоловіків на моїх концертах бути чоловіками, а не нелюдами. Інакше наступного разу я буду спілкуватись з вами не як артист", – написав співак і пожартував про "вовчанський підхід".

До речі, прихильниця Пивоварова зізналася, що на одному з його концертів уже був неприємний інцидент: "Теж була ситуація на твому концерті – чоловік починає пхатися на наші місця, ми йому сказали типу "не пхайтеся", ввічливо сказали, а він подивився на нас як якийсь, вибачте, наркоман, думала він зараз нас поб'є".

Артист не проігнорував і пообіцяв, що не дасть глядачам ображати одне одного.

Я ніколи не дам на концерті нікого образити! Закривати очі я не буду,

– пообіцяв Артем Пивоваров.

Скриншот з інстаграму Артема Пивоварова

Крім того, співак заявив, що через війну не може перебирати сценами, але після перемоги проводитиме концерти на найбільших майданчиках країни, де всі будуть почуватися комфортно – і ті, хто прийшов потанцювати, відпустити накопичені емоції, і ті, кому хочеться посидіти.