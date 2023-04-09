Концерти Артема Пивоварова вирізняються шаленою енергетикою, запальними танцями й перформансами, які співак вигадує на ходу. У драмтеатрі в Чернівцях він зі сцени видерся на височенні колонки, а звідти на розкішний балкон з червоним оксамитом, ліпним декором і золотом. Артист всівся на поручень у стилі бароко і продовжив співати хіт "Ой, на горі".

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Артем Пивоваров відповів на критику через концерт у Чернівцях

На тлі цього почали з'являтися новини з заголовками у стилі: "Артема Пивоварова захейтили через ганебну поведінку в оперному в Чернівцях: "Це вже зашквар". Журналісти відшукали коментарі, в яких йшлося, що це "така неповага", адже на створення та реставрацію театру пішло багато грошей, сил і майстерності. Однак сам співак лише поглузував з подібних закидів.

Який жах,

– іронічно підписав Артем Пивоваров.

Усього кілька підписників погодилися, що Чернівецький драмтеатр – не найкраща локація для подібних витівок артиста:

"Орендувати тоді для таких виступів треба не театр. І все буде ок";

"Згоден, скоро в Києво-Печерській Лаврі ті артисти будуть давати сольники".

Натомість сотні фанів підтримали Пивоварова в коментарях і жартома написали, що чекають на такий "жах" знову і знову, і не тільки в Україні:

"Який крутий жах. Чекаємо з нетерпінням цей жах в Чикаго";

"Жах, за яким хотілось б спостерігати кожного дня";

"І як тепер жити з цим? Треба чудити ще більше";

"4 рази була вже на цьому жаху, при першій можливості знову побіжу";

"Ну де ж ви ще побачите таку ганебну поведінку, як не на концертах Пивоварова";

"Артеме, ти просто жах який прекрасний";

"Пане Артеме, сподіваюся на вашу таку поведінку і Полтаві. Ми вже готові і після побаченого на менше не згодні, на більше – залюбки";

"Та й чого це жінки прийшли на концерт не у вечірніх сукнях, а Артем був не у фраці".

Нагадаємо, Артем Пивоваров травмував ногу ще в лютому, на сольнику в Бидгощі, Польща. Він послизнувся, впав, схопився за ногу та корчився від болю. Йому надали першу медичну допомогу – нанесли спрей-заморозку, після чого він повернувся на сцену.